Un grupo de inversores contacta con los vecinos del bloque de Llocnou del que se quiso desahuciar a un enfermo de cáncer

Un grupo de inversores se ha puesto en contacto con los actuales moradores del bloque de viviendas de Llocnou d'en Fenollet que lleva meses a la venta por 2,1 millones de euros. Así, les han enviado una carta -que reproducimos en la siguiente imagen- en el que explican que están "en proceso de adquisición del edificio". A su vez, comentan que su objetivo principal es "regularizar la situación del inmueble de manera ordenada, justa y beneficiosa para todas las partes implicadas".

Carta enviada por el grupo de inversores a los vecinos del bloque de Llocnou d'en Fenollet. / Levante-EMV

También apuntan sus intenciones de hablar con los actuales usuarios de los pisos para ofrecer "diferentes opciones que puedan adaptarse a sus circunstancias", como la formalización de contratos de alquiler en condiciones acordadas, acuerdos económicos para una salida voluntaria del inmueble y "otras alternativas que puedan surgir mediante el diálogo".

"Queremos dejar claro que nuestra prioridad es evitar cualquier tipo de conflicto y encontrar soluciones razonables, basadas en el respeto mutuo y la buena fe", exponen.

Levante-EMV se puso en contacto con los responsables de la operación de compraventa, que se definen como "un grupo de inversores de la Comunitat Valenciana". Explicaron que "estamos en proceso de adquisición de la propiedad y queremos saber cuáles son las situaciones y las condiciones personales de cada vecino para intentar normalizarlo todo. Se puede optar por alquileres sociales, incluso les podemos ayudar a tramitar subvenciones, ya que contamos con profesionales con experiencia en el sector. O proponerles un precio de compra asequible. O un alquiler con opción a compra", aunque declinaron dar detalles de la inversión que tiene prevista realizar para hacerse con el bloque o del calendario de actuaciones.

"Queremos dejar claro que no llegamos para sacar a todo el mundo de allí ni somos un fondo buitre", explicaron. También confirmaron que, de momento, han iniciado contactos con una decena de usuarios de los pisos: "Nuestra intención es acompañarlos y normalizarlo todo".

Cabe recordar que el bloque de edificios ha estado a la venta durante meses en algunos de los portales web líderes en el sector inmobiliario. En los anuncios se especificaba que se trata de un "Edificio en venta del año 2009. Está ubicado en Llocnou d’en Fenollet. Cuenta con 24 viviendas, (17 de ellas se encuentran ocupadas), 27 garajes y 22 trasteros». Ya no se puede consultar el anuncio de forma tan accesible.

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