Xàtiva licita por 487.491 euros la gestión del centro de día que atiende a 35 personas enfermas de Alzheimer y dependientes

El Ayuntamiento de Xàtiva ha licitado la gestión integral del Centro de Día Pérez-Bruschetti, que atiende a personas dependientes y enfermas de Alzheimer, con un presupuesto de 487.491 euros y un plazo de ejecución de un año. La contratación contempla una prórroga de dos años, con una duración máxima de tres años del contrato, que elevaría el importe hasta 1.546.847 euros. El centro atiende a 35 usuarios, ofreciendo un servicio sociosanitario de soporte a las familias de las personas mayores dependientes. La adjudicataria tendrá que prestar una atención integral e individualizada en los aspectos sanitarios, higiénicos, terapéuticos, psicológicos y socioculturales, según detalla la documentación de la licitación. Las empresas interesadas en asumir la gestión del centro pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de abril.

La gestión integral del centro incluye también el servicio de restauración, con desayuno, comida y merienda para los usuarios, así como el servicio de transporte adaptado de las personas usuarias desde su domicilio al centro de día, y el regreso a casa al final de la jornada. El centro de día está abierto todos los días laborables del año, de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 18:30 horas. Para el transporte, el Ayuntamiento de Xàtiva dispone de dos vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, que se emplea para el transporte de las personas usuarias del centro Pérez Bruschetti. Estos dos vehículos adaptados serán puestos a disposición de la empresa adjudicataria del servicio. Además, el consistorio cuenta con un tercer vehículo no adaptado, que se utiliza en caso de falta de disponibilidad de cualquiera de los otros dos vehículos, y siempre y cuando las personas a transportar no requieran de un vehículo adaptado.

El centro de día Pérez Bruschetti ofrece a las personas usuarias dependientes terapia ocupacional, para prevenir el deterioro y mantener las aptitudes de los usuarios, realizando actividades en las áreas funcional, cognitiva, motora, emocional y de participación comunitaria, con el objetivo de mantener o mejorar el mayor nivel de autonomía posible y de independencia y la vinculación de las personas dependientes con su entorno sociocomunitario. El contrato detalla que “se prestará la atención más adecuada a las características de cada persona usuaria, considerando su diagnóstico y grado de afectación de la enfermedad, y estableciendo un proceso terapéutico específico, que se actualizará periódicamente para adaptarlo en la medida de las nuevas situaciones”. El centro también ofrece rehabilitación, dirigida al mantenimiento, prevención y movilización o tratamientos individuales, en función de las patologías y la dependencia funcional de las personas usuarias, según detalla el pliego de condiciones del contrato.

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Otros servicios que se prestan son actividades de prevención y promoción de la salud y educación sanitaria; atención social, que incluye la acogida y adaptación al centro, el fomento de la convivencia en el centro y el fomento de las actividades de estimulación y de las relaciones entre las personas usuarias; así como orientación y apoyo a familiares. También se prestan los servicios de animación sociocultural, atención y apoyo psicológico, atención médica y de enfermería y servicios de higiene personal, para las personas que lo precisen.