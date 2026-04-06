Un accidente deja más de 4 kilómetros de retenciones en la A-35 en Moixent en plena operación retorno

En plena operación retorno de las vacaciones de Semana Santa, un accidente ocurrido esta tarde ha complicado mucho el tráfico en la autovía A-35, a la altura del término municipal de Moixent, en sentido hacia Xàtiva.

La colisión entre dos vehículos, que ha tenido lugar en el punto kilómetrico 27 de esta transitada carretera que comunica Almansa con la comarca de la Costera, ha generado más de 4 kilómetros de retenciones, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) poco antes de las 19 horas de hoy lunes.

El regreso de muchos a la rutina tras el parón festivo ha dejado una jornada de caos en las carreteras valencianas. El incremento del flujo de vehículos, sumado a varios accidentes, ha provocado que durante la mañana se hayan registrado varias retenciones kilométricas en las principales arterias de entrada y salida de la capital.

Durante la tarde del lunes, como ha informado este diario, los principales puntos de congestión de tráfico se están registrando en la A-3 a la altura de Requena, donde se registran varios kilómetros de retención y también en Loriguilla en el enlace con la A-7.

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Un accidente complica la circulación en la A-3

Según ha informado esta mañana la Dirección General de Tráfico (DGT) a este diario, en la autovía A-3, a la altura del término municipal de Requena, el tráfico se ha dificultado tras un accidente por alcance entre dos turismos. El siniestro, ocurrido en el carril izquierdo, ha obligado a las autoridades de tráfico a proceder a su cierre inmediato para garantizar la seguridad. Este incidente ha generado un embudo circulatorio que ya alcanza los cuatro kilómetros de retención en sentido Valencia.