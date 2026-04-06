El Atzeneta cae a la zona de descenso tras la derrota contra el Soneja

La Semana Santa y la Pascua adelantaron los partidos de los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación a jueves y viernes. La fe estaba puesta en estos encuentros por parte de ambos equipos, con el objetivo de darle la vuelta a las dinámicas de las últimas semanas y volver al camino de la victoria. Ninguno de los conjuntos vallalbaidenses pudo conseguirlo.

En la tarde del Jueves Santo, el Ontinyent 1931 recibió al Villarreal “C”. Un partido en el que empezaron pasando pocas cosas y que terminó con 18 minutos de añadido, dos jugadores “blanc-i-negres” expulsados y un marcador de 0-2. Sin prácticamente peligro sobre las áreas, transcurridos los 10 primeros minutos de juego llegaba el primer contratiempo para los locales con la lesión de Alberto Oca, que obligaba a la primera modificación de Roberto Bas. El primer acercamiento con peligro fue del “mini submarino”, en una contra y una mala salida de Andreu Vivó que no supieron aprovechar. El Ontinyent 1931, poco a poco, ganó protagonismo llegando con algún disparo desde la frontal o centros laterales que no causaron demasiados problemas.

Ya en el tiempo de descuento de la primera parte, el Villarreal “C” abrió el marcador. Tras una buena jugada, Vivó rechazó un disparo que aprovechó Kevin Henry para poner el primero (0-1). Iván Albert aún pudo empatar el encuentro tras la salida de un córner, pero el balón tocó en un defensor y se marchó de nuevo a saque de esquina, tras lo cual el colegiado señaló el final de la primera parte.

La segunda mitad arrancó con un conjunto local en busca del gol. Pablo Francés lo intentó con un disparo que se marchó muy alto. A los 60 minutos, el colegiado activó el protocolo antirracismo tras sentirse un jugador del Villarreal “C” insultado, lo que provocó la detención del partido durante varios minutos. El conjunto “groguet” reanudó el juego con energía y estuvo a punto de poner el segundo, pero sobre la línea de gol lo evitó Pau Sanchis. El partido se complicaba para los de Roberto Bas con la expulsión por doble amarilla de Jorge García y, poco después, el encuentro se volvió a detener durante unos minutos por la lesión del árbitro.

El partido pudo continuar gracias a que en la grada de El Clariano se encontraba un árbitro que completó el trío arbitral. Iván Albert, con un lanzamiento de falta, rozó el empate con la colaboración de un rival, pero el balón no quiso entrar. Al borde del minuto 90, Chimo Reig fue expulsado también por doble amarilla. Con 18 minutos de añadido y la superioridad numérica, los visitantes cerraron el marcador con el gol de Cantero (0-2). Una derrota con la que los de la capital de la Vall d’Albaida pierden el gol average con el Villarreal “C” y abandonan los puestos de playoff.

El Viernes Santo fue el turno del Atzeneta, que recibió en casa al Soneja. Un duelo de vital importancia para el conjunto “taronja”, en el que debía ganar, ya que conocía el resultado del Alzira, que mandaba a los de El Regit a la zona de descenso. Fue también el debut de Luis Miguel Garrido como entrenador del Atzeneta. La primera parte transcurrió con igualdad en el marcador. Los castellonenses no estaban cómodos y no encontraban la forma de tener un juego fluido ante un Atzeneta muy necesitado, que tampoco fue capaz de abrir el marcador.

En el tramo final del primer periodo llegó una jugada clave que marcó la segunda parte. Hubo una falta de entendimiento entre la defensa “taronja” y el guardameta, Ferri, en la que el portero salió del área ante un defensor y terminó cometiendo falta. Ferri fue expulsado de forma directa y obligó a su entrenador a realizar el primer cambio, retirando del terreno de juego a Bilal para que Vicedo ocupara la portería.

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La segunda mitad, con las circunstancias que se habían dado, hacía presagiar un desenlace complicado para los locales. En el minuto 61, el Soneja construyó una buena acción ofensiva ante la falta de contundencia “taronja”, con un primer disparo que repelió Vicedo hacia el punto de penalti, donde, prácticamente a placer, Sastre abrió el marcador (0-1). El Atzeneta lo tuvo todo en contra: la necesidad de puntuar, la inferioridad numérica y el marcador adverso. Los locales ya no fueron capaces de darle la vuelta a una situación tan complicada, cayendo así a la zona de descenso. Una situación totalmente nueva en El Regit.