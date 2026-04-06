El calor acecha durante el domingo de Pascua: más de 27 grados en Xàtiva, Anna, el Genovés o l'Énova
Las temperaturas agradables, que superaron los 27 grados en varias localidades valencianas, propiciaron salidas al campo y zonas de baño
El tiempo está acompañando en las últimas jornadas. Las salidas al campo o a lugares de naturaleza para "regolar la mona" se están realizando bajo un clima apacible, con temperaturas ya propias de estaciones más avanzadas del año. Incluso, algunos valientes no han dudado a la hora de acudir a zonas de baño de interior para combatir el calor.
Así lo demuestran los datos publicados por el site especializado Meteopoble Nando, basados en registros de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), que confirman que en localidades como Xàtiva, Anna, el Genovés o l'Énova -entre otros municipios- ayer se superaron los 27 grados centígrados en las horas centrales del día. Una marca que unida a la ausencia de grandes corrientes de viento ocasionó que la sensación térmica fuera bastante agradable.
Día primaveral
Así, desde el perfil especializado exponen que "que hoy (el domingo para el lector) hemos tenido un día plenamente primaveral, con temperaturas que en muchos puntos del territorio valenciano se han acercado a los 28 °C, dejando una jornada perfecta para disfrutar… pero con sensación ya de calor en horas centrales.
📊 Estas han sido algunas de las máximas más destacadas según la red de AVAMET:
👉 La Pobla Llarga (IES Pedro de Esplugues): 28,1 °C
👉 Jalance: 27,7 °C
👉 Oliva (Carretera de Pego): 27,7 °C
👉 Xàtiva (IES Dr. Lluís Simarro): 27,6 °C
👉 La Pobla Llarga (Ayuntamiento): 27,5 °C
👉 Anna: 27,4 °C
👉 El Genovés (Canónigo Llopis): 27,4 °C
👉 Montesa (los Cantereros): 27,3 °C
👉 Requena (Casas del *Río): 27,2 °C
👉 Carcaixent (Ayuntamiento y Cuatro Caminos): 27,2 °C
👉 L'Énova: 27,2 °C
👉 Sumacàrcer: 27,2 °C
"Y esto no se acaba aquí… Los próximos días continuaremos con un tiempo estable y primaveral, sin grandes cambios a corto plazo, a la espera de ver como evoluciona la situación hacia finales de semana, " apuntan.
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