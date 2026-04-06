Miles de firmas vecinales cuestionan la nueva recogida 'puerta a puerta' en Ontinyent

La inminente implantación del nuevo sistema de recogida 'puerta a puerta' para todas las fracciones de residuos en Ontinyent ha movilizado a una corriente ciudadana contraria a este modelo que ha registrado en el ayuntamiento miles de firmas vecinales para cuestionar los cambios que van a introducirse en la localidad.

Los impulsores de la iniciativa aseguran haber reunido cerca de 4.500 apoyos que secundan una batería de alegaciones planteadas contra la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la gestión de residuos municipales de Ontinyent, sometida a exposición pública a principios de marzo.

Los escritos presentados pivotan en torno a tres argumentos. En primer lugar, los firmantes aprecian una "falta de motivación suficiente y participación ciudadana efectiva" previa a la puesta en marcha del nuevo modelo, que señalan que se encontraba "ya previamente definido o condicionado". Las alegaciones no ven "acreditada en el expediente la evaluación comparada de diferentes modelos de recogida, ni la justificación técnica de la opción final adoptada, ni la valoración de alternativas menos restrictivas".

Los reclamantes también consideran que el sistema "puede resultar contrario a los principios de proporcionalidad" y "generar un trato desigual", porque "algunos usuarios disponen de acceso permanente a los contenedores (en los diseminados), mientras que otros se encuentran sujetos a restricciones horarias y administrativas".

En segundo lugar, las alegaciones apelan a una supuesta "falta de adaptación a la realidad social y funcional del municipio", poniendo especialmente el foco en "las personas mayores, las viviendas con espacios reducidos, las dificultados de conciliación horaria o la rigidez en días y horarios". Igualmente, mantienen que la frecuencia de la recogida de la fracción orgánica es "insuficiente" y "puede comportar acumulación de residuos, problemas de olores y riesgos para la salud pública".

Cartones apilados a las puertas de una residencia de ancianos en la Calle Mayor de Ontinyent. / Levante-EMV

Por último, los firmantes invocan "posibles vulneraciones de la normativa de protección de datos", dado que el sistema "puede implicar el tratamiento de datos personales asociados al uso de los contenedores" y consideran necesaria "una justificación reforzada de la necesidad y proporcionalidad del tratamiento" de dichos datos. También critican que el importe de la tasa se ha disparado hasta los 136 euros al mes para las familias, que se suma al recibo del tratamiento que gira Consorcio de Residuos (COR).

Por todo ello, los escritos presentados en el ayuntamiento piden la revisión de la ordenanza de recogida antes de su aprobación definitiva para que "se justifique adecuadamente el modelo adoptado, su proporcionalidad y su adecuación a la realidad social del municipio", así como para que "se introduzcan medidas que garanticen un acceso más flexible al servicio, la ausencia de agravios comparativos entre usuarios y se revise el sistema de tratamiento de datos personales".

Flexibilidad y comunicación

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Ontinyent insisten en que el nuevo modelo se va a implantar con mucha "flexibilidad", "dando facilidades a todo el mundo", "buscando soluciones en todo momento" y "dejando bastante margen de maniobra" para que el cambio resulte lo más llevadero posible. La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, ya defendió que el sistema parte de una planificación a largo plazo «con tiempo suficiente para que todo el mundo tenga la información necesaria». El consistorio ha organizado un intenso ciclo de reuniones con las que pretende llegar a explicar claramente el modelo a toda la ciudadanía.

La concejala también negó que vayan a producirse problemas de malos olores con los cubos distribuidos, si bien se abrió a modificar las frecuencias de recogida de orgánica si se generaran problemas. «Esto nos viene impuesto. No teníamos ganas de cambiar nada, pero para bonificar el reciclaje tienes que tener datos», indicó la edil, que apeló igualmente a las comparativas realizadas por el consistorio y a los estudios que indican que el "puerta a puerta" es el sistema más eficiente para cumplir con los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea, así como a las experiencias similares que están funcionando en otros municipios y que han servido de ejemplo para Ontinyent.

«A partir de 2027, cuando tengamos los datos de lo que genera cada unidad fiscal, podremos elaborar una ordenanza más compleja con más bonificaciones con distintos conceptos», recalcó en respuesta a las críticas de la oposición por el precio de la tasa. "Podríamos haber hecho trampas y esperar a que pasaran a elecciones, pero hemos decidido actuar con responsabilidad, aprovechando que partíamos de una nueva licitación. Los ayuntamientos que hayan querido escaquearse y no hacer nada van a pagar mucho por el impuesto estatal", zanjó la concejala.

El «puerta a puerta» es un viejo conocido para los habitantes de Ontinyent, acostumbrados a dejar las bolsas de basura en la puerta de sus casas. Sin embargo, el nuevo escenario contempla la retirada de todos los contenedores de las calles (unos 200) y la implantación de un calendario que determinará qué días hay que depositar cada fracción de residuos (orgánica, envases, cartón...).

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Además, los cubos suministrados dispondrán de chips cuya lectura permitirá conocer la cantidad de residuos que produce cada vivienda e identificar las buenas prácticas de reciclaje, de cara a poner en marcha el llamado pago por generación. O lo que es lo mismo: que por fin se cumpla la premisa de que pague más quien más contamina. Las familias que reciclen podrán beneficiarse de un descuento de 27 euros en la tasa en 2027.