El Club d'Esgrima Xàtiva vuelve de Castellón cargado de medallas
Anna Gallego consiguió el oro en sable femenino m15, demostrando su destreza, mientras que Valeria Martínez y Caitlyn Schippers también brillaron
Los tiradores del Club d'Esgrima Xàtiva participaron el pasado fin de semana en dos eventos distintos celebrados en la localidad de Castellón. Y, de nuevo, volvieron cargados de medallas tras la coordinación de los campeonatos.
Así, el sábado Anna Gallego -que solo cuenta con 13 años de edad- participó en el campeonato autonómico de menores de 20 años y quedó tercera. El resultado final fue de 15-14 y logró el bronce. Ya durante el domingo, día de Pascua, en la segunda jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, los integrantes del club setabense afianzaron sus resultados. Así, participaron cuatro tiradores del equipo de la Costera en diferentes modalides. Y todos ganaron medallas. Desde el club explican lo ocurrido: "En el evento de sable masculino m15, Paul Jakelsky se mostró muy valiente con una esgrima directa y honesta, cosa rara en estos tiempos de asaltos determinados cada vez mas por decisiones arbitrales que por calidad esgrimistica. Al final, se quedó con el bronce después de una semifinal difícil pero ganable". "Por otra parte, en el evento de sable femenino m15, Anna Gallego impuso su esgrima a todas sus rivales, ganando gracias a su diversidad de acciones y superando la derrota del día anterior. Ganó la final 15-7 , llevándose el oro", apuntan desde el equipo setabense.
"Y en sable femenino de menores de 13 años, Caitlyn Schippers y Valeria Martínez ganaron casi todos sus combates en la primera ronda. Ganaron sus directas difíciles y se enfrentaron en la final. Al final ganó el oro Valeria y Caitlyn se llevó la plata", comentan las mismas fuentes.
"Al final, fue un buenísimo resultado y aún más considerando que llevan menos de un año practicando", comentan desde el Club d'Esgrima Xàtiva.
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