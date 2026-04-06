Un domingo de Pascua sin tregua para los bomberos: un coche incendiado a la entrada de Anna y un búho real rescatado en Navarrés

Los bomberos del parque de Xàtiva rescataron este domingo por la mañana a un búho real que se había quedado enredado entre la maleza y, a raíz de esta circunstancia, se le había clavado una rama en el cuerpo.

Los hechos ocurrieron en la zona rural de Playamonte, en Navarrés.

Los bomberos rescataron al animal liberándolo de las ramas, un proceso en el cual se cubrió con una malla que generaba un ambiente más oscuro y tranquilo.

Dos bomberos con el búho real rescatado en Navarrés. / Bomberos

El ave fue entregada por los bomberos a los agentes medioambientales para su traslado al Centro de Recuperación de Fauna del Saler, donde se recupera de sus heridas.

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Por otra parte, pasadas las 11.30 horas del domingo, los bomberos de Xàtiva también participaron en la extinción del incendio de un vehículo en Anna, ocurrido en plena rotonda de entrada a la localidad, en un momento de gran afluencia por la festividad del Domingo de Pascua. El incidente provocó importantes retenciones de coches en la carretera CV-590 y obligó a desviar momentáneamente el tráfico.