Las heladas estropean la cosecha de la almendra en la Vall d'Albaida y la Costera

Hace unos días, Fontanars dels Alforins registró temperaturas mínimas de -3,5 grados, batiendo el récord de frío en la Comunidad Valenciana. Este descenso térmico ha llegado en un momento especialmente delicado para el almendro.

En La Font de la Figuera y Moixent también se han experimentado temperaturas gélidas que han afectado al fruto del almendro.

También en otros municipios como Munera, los episodios de heladas han tenido un impacto especialmente severo sobre el cultivo del almendro, afectando a más de mil hectáreas.

La combinación de una floración temprana con bajadas bruscas de temperatura resulta especialmente peligrosa, ya que el cultivo se encuentra en fase de cuajado, su etapa más vulnerable. En estas condiciones, una helada puede arruinar gran parte de la producción.

Las heladas registradas estos últimos días han quemado el fruto en las zonas más frías. Los campos situados en áreas más elevadas se han visto menos afectados, mientras que los situados en zonas bajas han sufrido mayores daños. Esto se debe a que el aire frío tiende a acumularse en los hondos, mientras que en las zonas altas existe una mayor ventilación que reduce el impacto de las heladas. En las zonas bajas el aire frío se acumula mientras que en las zonas altas existe mayor ventilación, y el impacto de la helada es menor.

Las lluvias también lastran la campaña

A esta situación se suman las lluvias previas que también afectaron negativamente al cuajado. Aunque inicialmente se preveía una media cosecha, las condiciones meteorológicas recientes hacen prever una producción final inferior a la esperada.

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Las bajas temperaturas no han afectado a otros cultivos como la vid, aunque el peligro de heladas continúa hasta más o menos las Cruces de mayo.