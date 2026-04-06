Ontinyent "oficializa" el hermanamiento con la ciudad mexicana de Zacatecas

El pleno del Ayuntamiento de Ontinyent aprobó por unanimidad en su última sesión un dictamen para declarar el inicio del proceso de hermanamiento con la ciudad mexicana de Zacatecas, "una iniciativa que tiene como objetivo establecer un vínculo institucional entre ambas localidades y abrir nuevas vías de colaboración en diferentes ámbitos", según apuntan desde el consistorio.

La propuesta fue presentada al plenario por la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, quien explicaba que "el acuerdo es una declaración de intenciones centrada en la voluntad de establecer un vínculo entre las dos ciudades que permita impulsar proyectos compartidos en el futuro". En este sentido, la regidora destacaba que el dictamen "no conlleva obligaciones económicas, pero sí establece una base institucional para futuros intercambios y colaboraciones en ámbitos como el cultural, educativo o turístico”.

Durante su intervención, Muñoz recordaba que "la relación entre Ontinyent y Zacatecas no es nueva, sino que se ha ido construyendo a lo largo de los años a partir de varios contactos y encuentros vinculados especialmente en el mundo de las fiestas de Moros y Cristianos". En este sentido, señalaba que "ambas ciudades comparten una tradición festiva con elementos comunes, todo y sus particularidades, como es el caso de la Morisma de Bracho que se celebra en Zacatecas".

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent también recuerdan que "uno de los momentos destacados de esta relación se produjo con la participación de representantes de Zacatecas en el Congreso Internacional de Embajadas y Embajadores celebrado en Ontinyent en 2010, un encuentro que sirvió para reforzar los contactos y abrir un camino de relación que se ha mantenido a lo largo del tiempo". La regidora también quiso poner en valor "la implicación de varias personas y entidades que han contribuido a mantener viva esta relación entre las dos ciudades". En este sentido destacó "el papel de figuras como el cronista oficial de Zacatecas, Manuel González, así como el trabajo desarrollado desde la Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo de la Agonía y muy especialmente por parte de Juan Antonio Alcaraz".

Muñoz también recordó la visita institucional que una delegación de Zacatecas realizó el pasado mes de enero en Ontinyent, encabezada por su presidente municipal, Miguel Varela: "Aquel encuentro, que incluyó una recepción oficial en el Ayuntamiento y varios actos institucionales y culturales, permitió profundizar en el conocimiento mutuo entre ambas ciudades y continuar avanzando en la voluntad compartida de formalizar el hermanamiento". Según destacaba la regidora, "aquella visita sirvió para compartir experiencias, conocernos mejor y continuar avanzando en una relación que nace de la cultura y de la fiesta, pero que puede ampliarse a otros ámbitos de colaboración, manifestaba.

La ciudad de Ontinyent ya está oficialmente hermanada con la urbe Sueca de Mark. De hecho, en 2024 se cumplieron 20 años de la oficialización de los lazos entre ambos municipios. Y en 2009 se iniciaron contactos con Ronda para un acuerdo similar.

La duda de la inseguridad

Ahora, el tercer intento se está gestionando con la ciudad mexicana de Zacatecas. Una de las dudas que puede aparecer es el tema de la seguridad. Cabe recordar que las alarmas saltaron cuando en agosto de 2025 Estados Unidos lanzó un aviso a sus ciudadanos para que no viajaran a la urbe mexicana por temas de inseguridad. Desde entonces, el gobierno regional ha redoblado esfuerzos para atajar el problema. Actualmente, el principal motivo de la situación es la "alta percepción de riesgo entre sus habitantes", a pesar de los reportes oficiales que señalan una disminución en la incidencia de homicidios.

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Las estadísticas oficiales apuntan a que "aproximadamente el 76.8% de la población adulta en Zacatecas se siente insegura", teniendo como punto crítico la localidad de Fresnillo. Los datos aportados por el gobierno regional exponen "una reducción del 71.1% en homicidios dolosos", sin embargo la ciudad sigue teniendo una tasa alta, ocasionada por las rencillas entre bandas de narcotraficantes. No solo Estados Unidos ha lanzado un alerta al respecto, sino que en el Reino Unido también lo han hecho.