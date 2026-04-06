La Policía Local de Xàtiva identifica una acampada ilegal en las inmediaciones del Castell

Descansar en la naturaleza, ajeno al ruido y al estrés de la vida diaria. Escapar con conocidos y amigos y disfrutar de las bondades de los parajes naturales. Es una sensación que todo el mundo quiere compartir durante su vida, pero de hacerlo tiene que ser de forma ordenada y siguiendo la normativa. Ya lo dijo Henry David Thoreau: "Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente...".

Sin embargo, lo que no se puede hacer es usar los espacios verdes a su antojo. Tal y como ha ocurrido de forma reciente en las inmediaciones del Castell de Xàtiva. Así, la Policía Local ha identificado el lugar en el que se ha coordinado una acampada ilegal. Todo apunta a que el espacio ha sido utilizado durante estos días de descanso de Semana Santa y Pascua. Una cosa es ir al monte a "regolar la mona" y otra muy distinta es montar una especie de zona de chill out con un sofá usado e improvisando unas mesas. Así, las fuentes consultadas por Levante-EMV confirman que la Policía Local ha recibido varias llamadas alertando sobre lo sucedido: "Habíamos constatado multitud de suciedad y algunos muebles en la zona. Los agentes de la Policía Local han estado allí y están encima del tema para solucionarlo cuanto antes y de la mejor manera posible".

Una vez identificado el punto donde se encuentran los enseres, operarios de la brigada municipal o del servicio de limpieza lo retirarán todo. Y se buscará a los responsables de lo ocurrido. El improvisado espacio de recreo se encuentra por la zona de Santes, cerca del llamado "chalet de los scouts".

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Denuncia vecinal

El incidente ha sido denunciado en redes sociales por la asociación Casc Antic Digne i Viu. Así, en un mensaje compartido en redes como X publican varias fotos de los presuntos responsables y exponen que "el vecindario denuncia esta situación. Es un espacio protegido de costa ddel Castiell. Una acampada improvisada en un bancal detrás de Santes. Se accede por el camino que va al chalet de los scouts. Han avisado a la Policía Local. ¿Quién controla esto?". También nombran a las concejales Susanna Gomar y Xelo Angulo en su mensaje.