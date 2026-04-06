Vera Ibáñez conmueve a Alfarrasí con la representación de l’Angelet de la Corda
La pequeña de tres años y medio retira el manto negro a la Virgen en la fiesta más singular de la localidad con motivo del Domingo de Resurrección
Esther Sanz Cuquerella
El Domingo de Resurrección, Alfarrasí volvió a vivir su fiesta más singular, l’Angelet de la Corda. La localidad despertó con los trons de la tradicional despertà que anuncia que se va acercando el momento en el cual se escenificará l’Angelet de la Corda.
Así pues, Alfarrasí despertó con los balcones engalanados en su plaza mayor, bañados por la luz especial del amanecer primaveral de este rincón emblemático de la Vall d’Albaida. Con la emoción a flor de piel, la pequeña Vera Ibáñez Agudo, de solo tres años y medio, se convirtió en l'Angelet de la Corda de 2026.
Por tanto, con una mezcla de pureza y valentía que enamoró al público asistente, Vera protagonizó el momento más mágico y expectante de la representación de l’Angelet en el que sus pequeñas y delicadas manos retiraron el manto negro a la Virgen, gesto que hizo brotar lágrimas de emoción y alegría entre vecinos y visitantes.
Acto simbólico
La familia de Vera vivió un momento brillante, de orgullo y emoción, siguiendo cada movimiento de la pequeña mientras que el público la animaba entre aplausos que llenaban cada rincón de la plaza mayor. Los acordes de l’Agrupació Musical la Banda, el vuelo libre de las palomas y la lluvia de confeti, crearon una atmósfera de ensueño, coronada por un espectacular castillo de fuegos artificiales que hizo vibrar el cielo de la Vall d'Albaida.
A partir de este acto tan significativo Vera, acompañada de diferentes angelets de las generaciones que la han precedido, recibió la medalla conmemorativa de l'Angelet de la Corda. Un pequeño acto simbólico con un significado inmenso: a partir de ese instante, ella ya forma parte de la historia viva de este acto tan significativo para su familia donde la inocencia y pureza de Vera quedó impregnada en esta mañana de Pascua de Resurrección.
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