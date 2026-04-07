Amplían el espacio exterior de la residencia de Bocairent con una nueva zona verde

El Ayuntamiento de Bocairent ha iniciado el proceso de licitación de las obras para llevar a cabo una nueva zona verde en la calle Batalla de Lepanto. En concreto, se trata de una parcela de 1.237,07 m² situada al comienzo de esta vía articuladora del casco urbano y que, además, es contigua a la residencia Sagrado Corazón. Por eso, se prevé que uno de los tres niveles en los que se encuentra subdividida la parcela se destine precisamente a aumentar en 720,85 m² el espacio exterior de las instalaciones del centro de la tercera edad.

En este sentido, la concejal Vanesa Doménech señala que "en la residencia de Bocairent viven 40 personas y el recinto al aire libre con el que cuenta actualmente es muy limitado; aumentarlo era un objetivo prioritario para el Ayuntamiento, que siempre ha apostado por ofrecer el mejor servicio posible a los residentes". La concejal de Atención Social indica que "un ascensor conectará el edificio con la nueva zona verde, para que quede garantizada la accesibilidad". "La idea es crear un espacio exterior agradable que facilite tanto la interacción entre residentes como el tiempo compartido entre estos y las visitas que reciben", concluye Doménech.

Según explica Ximo Carbonell, “la nueva zona verde de Batalla de Lepanto tendrá tres niveles, de acuerdo con las plataformas de la parcela: la superior, que es la más grande, será la de uso restringido para la residencia de la tercera edad; la del medio estará pensada como parque infantil, y la inferior se situará a pie de calle y servirá sobre todo para crear una parada de autobuses”. El concejal de Espacio Público considera que “la actuación en su conjunto supondrá una mejora importante para el pueblo y, además, finalizará una de las asignaturas pendientes del planeamiento urbanístico de los años noventa”. “El Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo, primero, comprando los terrenos y, después, consiguiendo la financiación de la Diputación para llevar a cabo la zona verde”, añade Carbonell.

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Y es que la actuación supondrá una inversión para el consistorio de 307.649,34 euros. Estos proceden íntegramente de los recursos otorgados por el Pla Obert d’Inversions que impulsa el área de Cooperación Municipal de la Diputación de València, encabezada por la vicepresidenta Natalia Enguix. La previsión municipal es que, durante el mes de abril, se complete la presentación de ofertas y el proceso de licitación pueda concluir con la adjudicación a una empresa para poder ejecutar las obras a lo largo del año 2026.