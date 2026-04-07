Anna exhibe cifras récord de visitantes en Pascua y se consolida como uno de los destinos valencianos de interior más atractivos

El Ayuntamiento de Anna ha hecho un balance "muy positivo" de los días festivos de Pascua, en los que el municipio ha registrado "cifras récord de visitantes", consolidándose así como uno de los destinos de interior más atractivos de la Comunitat Valenciana.

Uno de los principales focos de afluencia ha sido la conocida Ruta de las Cascadas, que ha vivido una afluencia “inimaginable”. Aunque en años anteriores no se disponía de datos exactos al no existir control de accesos, este año sí se han podido obtener cifras que confirman el enorme tirón turístico del enclave.

Tras la elevada afluencia registrada ya desde el viernes, el Ayuntamiento decidió reforzar el operativo durante el sábado y el domingo, especialmente en puntos intermedios del recorrido, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y minimizar los tapones que se producían, en gran parte, porque muchos usuarios regresaban por el mismo acceso de entrada en lugar de continuar hacia la salida habilitada.

Una imagen de la Ruta de las Cascadas de Anna. / A.A.

Por su parte, el entorno de la Albufera de Anna ha vuelto a ser uno de los grandes reclamos naturales, manteniendo cifras récord de visitantes, mientras que el Palacio de los Condes de Cervellón ha tenido que doblar turnos para poder atender la alta demanda de visitas.

El consistorio prevé realizar en los próximos días un balance detallado de las cifras totales, aunque en la corporación ya expresan su satisfacción por el resultado global del puente festivo. En palabras del alcalde, Miguel Marín, “Anna se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de la Comunitat Valenciana”.

Una población multiplicada por cinco

El alcalde también ha querido poner el acento en el importante incremento de población que experimenta el municipio en estas fechas, puesto que llega a multiplicarse por cinco. En este sentido, Marín ha recordado que la apuesta por el turismo tiene un retorno directo en el municipio. "Gracias a estos ingresos extraordinarios, ya se ha podido aplicar una segunda bajada del IBI, y está prevista una tercera reducción a lo largo de 2026, con efectos en 2027, con el objetivo de compensar el sobrecoste derivado del sistema de recogida de residuos puerta a puerta aprobado en la pasada legislatura, que cuenta desde esta legislatura, con el voto en contra del actual equipo de gobierno", exponen fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento se ha querido destacar también el excelente trabajo de los servicios municipales, que han estado operativos antes y durante estos días festivos para garantizar el buen funcionamiento del municipio. Tanto la brigada municipal, como la Policía Local, el guarda urbano y el personal de oficinas han trabajado de forma coordinada para que todo se desarrollara sin incidencias.

Noticias relacionadas

En definitiva, Anna cierra una Semana Santa y Pascua "histórica", marcada por la gran afluencia de visitantes y por el buen funcionamiento de los servicios, lo que refuerza su posicionamiento como referente turístico de interior.