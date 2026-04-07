El Consell extingue el convenio del Centre Raimon de Xàtiva

Es uno de los equipamientos proyectados más importantes para Xàtiva en los últimos tiempos. La construcción del futuro Centre Raimon d’Actitivitats Culturals (CRAC) en el exconvento de Santa Clara sigue en el limbo. Lo que hace años parecía un equipamiento ya asentado para el futuro de la capital de la Costera, ahora es un proyecto rodeado de interrogantes.

Hoy, la Generalitat ha formalizado la extinción del convenio que el ejecutivo autonómico mantenía con el Ayuntamiento de Xàtiva para llevar adelante el CRAC. Esta voluntad ya fue comunicada al alcalde en octubre, bajo el pretexto de que se había retrasado la planificación inicial para ejecutar las obras según los plazos previstos en un principio. Las fuentes consultadas exponen que la confirmación por escrito procede de la Dirección General de Administración Local, que depende de la Conselleria de Presidencia. Cabe recordar que dicho departamento está liderado por el setabense Jose Luis Díez, que reclutó como asesor de forma reciente a otro concejal del Partido Popular de Xàtiva.

Las intenciones de extinguir el convenio por parte de la Generalitat no son nuevas. En octubre del año pasado, fuentes del ejecutivo autonómico ya adelantaron acontecimientos, aunque explicaron que apostaban por cerrar un nuevo acuerdo. De momento, no hay noticias de dicho convenio, que debería reemplazar al ahora extinguido. Y las obras siguen sin iniciarse.

El Centre Raimon está proyectado en la parte del exconvento de Santa Clara que recae a la calle Montcada. Las obras, en teoría, están adjudicadas, pero no han empezado. En noviembre del año pasado, la previsión del consistorio pasaba por iniciar el proyecto antes de finalizar el ejercicio 2025, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Préstamo de 3,9 millones

Como todo en esta vida, el componente económico es uno de los ejes sobre los que se sustenta la polémica que actualmente rodea al CRAC. El Ayuntamiento de Xàtiva licitó hace escasos días un contrato para la suscripción de un préstamo bancario destinado a la financiación de diferentes inversiones del presupuesto municipal de 2026 por un importe de 3,9 millones de euros. De esta cantidad, 2,1 millones están orientados a un capítulo denominado "Patrimonio. Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC)".

Desde el inicio, se ha hablado de que se necesita un montante superior a los 9 millones para llevar adelante el proyecto cultural. La Generalitat siempre ha mantenido sus intenciones de cumplir con su aportación comprometida en la pasada legislatura, de 3 millones de euros. Las fuentes consultadas exponen que el consistorio está a la espera de recibir la ayuda de un millón de euros procedente de un programa de la Diputación de Valencia relacionado con la conservación de elementos patrimoniales. También se están realizando gestiones -sin concretar- para lograr una ayuda económica procedente del Ministerio de Cultura.

Cabe recordar que junto al CRAC, también se había proyectado el nuevo Palació de Justicia en Santa Clara. La inversión de 25 millones de euros, sin embargo, ha saltado por los aires y la Conselleria de Justicia está buscando ahora emplazamientos alternativos.