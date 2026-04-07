La Diputación lanza la tercera edición de ayudas a los Moros y Cristianos con 500 euros para cada comparsa

La Diputació de València consolida las ayudas para las fiestas de Moros y Cristianos con una nueva convocatoria de subvenciones para las comparsas y filaes de la provincia. Por tercer año consecutivo, la corporación pone a disposición de los colectivos festeros una partida económica para financiar actos vinculados a la celebración, que en palabras de la vicepresidenta Natàlia Enguix es “una de las grandes tradiciones de nuestros pueblos y ciudades junto a las Fallas, con las que queremos equiparar las ayudas”. En esta ocasión, el crédito es de 220.000 euros, ampliable a 300.000 en función de las solicitudes.

Los beneficiarios son las comparsas y filaes constituidas en la provincia antes del 1 de enero de 2026, que podrán presentar sus solicitudes a partir de este miércoles, 8 de abril, con un mes de plazo. La tramitación debe realizarse a través de la oficina virtual de la Diputación y cada solicitante tendrá derecho a una ayuda de 500 euros, al igual que en anteriores ediciones. “El impacto de los Moros y Cristianos es indiscutible tanto dentro como fuera de nuestro territorio, como demuestra la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional en Ontinyent”, considera Enguix.

Precisamente la Vall d’Albaida es la comarca que más solicitudes ha realizado en las anteriores convocatorias de la Diputación, provenientes de colectivos festeros de más de una veintena de municipios. No obstante, la implantación de la fiesta va más allá de las comarcas centrales, alcanzando todos los rincones de la provincia, como demuestran las más de 100 comparsas solicitantes desde l’Horta Sud y l’Horta Nord, las peticiones de filaes de una quincena de municipios de la Safor, y la participación de colectivos de la Costera, la Canal de Navarrés, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, el Camp de Túria, el Camp de Morvedre y la Serranía, junto a una veintena de comparsas con sede en la capital.

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Parte fundamental del tejido social

En palabras del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, “las fiestas y tradiciones son parte fundamental del tejido social de nuestros pueblos, y una institución que tiene como razón de ser estar al lado de los municipios para ayudarles en todo lo que sea necesario, no puede pasar por alto estas manifestaciones que además tienen un impacto en la economía y el turismo de nuestras comarcas”. “Cada año ayudamos a las comisiones falleras y es justo también que lo hiciéramos con las comparsas de Moros y Cristianos, así como con los organizadores de otras fiestas y tradiciones que ponen en el mapa a la provincia”, añade el presidente.