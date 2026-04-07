Dulk y Toni Espinar confeccionan un gran mural sobre biodiversidad con las mascotas del mundial de fútbol en Houston

No es la primera vez que el artista visual de Ontinyent Antonio Segura -conocido por el seudónimo de Dulk- confecciona un mural de grandes dimensiones en un rincón destacado del planeta. Sus creaciones han visitado medio globo y en la actualidad está ultimando los detalles de una gran pieza en una pared de Houston (Texas) junto a Toni Espinar, muralista que está afincado en Xàtiva.

La nueva pieza se está realizando junto a la organización sin ánimo de lucro Street Art of Mankind, con la que Dulk ya ha colaborado en otras ocasiones. Así, el propio autor nacido en la Vall d'Albaida ha explicado en sus perfiles oficiales en redes sociales que está trabajando "en un mural muy especial en Houston junto a Street Art for Mankind. Estoy disfrutando cada momento mientras doy vida al mural más grande que he pintado hasta ahora. Muchísimas gracias a Toni Espinar por ser parte de esta obra maestra... ¡Pronto habrá más!".

A su vez, desde Street Art of Mankind también han explicado los pormenores del proyecto, confirmando que se basa en una reflexión "sobre la diversidad cultural y ecológica y el poder del deporte, centrada en el poder del deporte para unir más allá de las fronteras, ya que la Copa Mundial de la FIFA será organizada por primera vez por tres naciones: Canadá, México y Estados Unidos". Así, en la creación artística se puede ver una recreación de los animales elegidos como mascotas de la cita: Maple (alce de Canadá), Zayu (jaguar de México) y Clutch (águila de EE. UU.).

Así, exponen que se trata de "un guiño a las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026 y al Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 de las Naciones Unidas: Alianzas para lograr los Objetivos. Solo faltan unos pocos retoques para poder ver al artista pintar su obra maestra en vivo".

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La ubicación del mural de grandes dimensiones -de más de 34 metros- es una pared ubicada Frente al Hotel Tru by Hilton de Houston, en el lado oeste. Dulk y Espinar llevan unos cuantos días encaramados sobre una grúa de notable altura para poder confeccionar la pieza artística.