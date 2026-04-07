Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas

La macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados y deshabitados en el Edificio Vilanova de l'Alcúdia de Crespins ha terminado siendo un fiasco de una magnitud comparable a la propia promoción de viviendas de protección oficial que en 2006 anunció el exconseller Rafael Blasco a través de una empresa mixta compartida por la Generalitat y el grupo constructor privado Llanera, SL.

La Sareb, el banco "malo" creado para quedarse los activos tóxicos de la crisis de 2008, inició un procedimiento de ejecución hipotecaria para intentar recuperar parte de los 3 millones de euros de deuda que dejó la promotora del proyecto a raíz del impago del crédito contraído inicialmente con Bancaja.

El Edificio Vilanova, en la Avinguda del Pau de l'Alcúdia de Crespins. / Perales Iborra

Al cierre del plazo concedido para presentar ofertas en el marco de la subasta gestionada por el tribunal de instancia nº4 de Xàtiva, sin embargo, el 90% de las viviendas del bloque de la Avinguda de la Pau -licitadas por separado, con trastero y plaza de garaje incluidos- no han recibido ninguna puja económica.

Tan solo cuatro han despertado algún interés: un piso en la primera planta del edificio valorado en 109.720 euros ha recibido una oferta de 54.860 euros (justo la mitad de su precio), mientras que se han registrado pujas de 74.898 euros, 56.660 € y 75.789 € por otros tres domicilios situados en las plantas segunda y tercera que están valorados en 113.920 euros, 113.320 € y 115.280 € respectivamente. Antes de determinarse si se adjudican los bienes al mejor postor, las propuestas económicas deben ser revisadas para comprobar si se ajustan a las normas del procedimiento, dado que se sitúan muy por debajo de la tasación de los inmuebles (con rebajas del 50% al 65% sobre el precio inicial).

En medio de un escenario marcado por las dificultades de muchas familias para acceder a una vivienda digna por los precios disparados del mercado y la alarmante escasez de alquileres en la Costera, por las 37 viviendas restantes del Edificio Vilanova no ha mostrado ningún interés nadie durante los 20 días transcurridos entre la fecha de apertura de la subasta, el 10 de marzo, y la de cierre, el 30 de marzo.

El exconseller Rafael Blasco coloca la "primera piedra" del proyecto de VPO en l'Alcúdia de Crespins. / Perales Iborra

En el último pleno municipal, como informó este diario, el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins aprobó por unanimidad una moción planteada por Compromís para solicitar a la Generalitat Valenciana que adquiera las 41 antiguas VPO vacías ligadas a la Sareb y las oferte a la población a un precio asequible.

Los pisos salieron a subasta por una media de 114.000 euros. Su precio oscilaba entre los 90.850 euros -el más barato- y los 117.000 euros -el más caro- aunque la mayoría rondaban los 100.000 euros. Se trata de un precio bastante elevado, teniendo en cuenta que tienen 15 años, que hasta ahora no han albergado ninguna actividad y que -en algún caso- han sido objeto de okupaciones. En conjunto, el precio de todas las viviendas incluidas en el procedimiento superaba ligeramente los 3 millones de euros.

Deuda con la comunidad de propietarios

En el bloque conviven 11 propietarios que adquirieron pisos en la finca en 2011. A los conflictos de convivencia que estos han denunciado por la presencia de okupas se le suma la abultada deuda con la comunidad de vecinos arrastrada por los 41 domicilios que han permanecido vacíos hasta la actualidad. En el registro de la propiedad todavía figura como propietaria de estos inmuebles la empresa de capital mixto Inprova (Iniciatives i Promocions de Viviendes Valencianes, SL), pese a que dejó de estar operativa hace tiempo.

Los propietarios del bloque llevan años reclamando tanto a la constructora como a la Sareb los gastos comunitarios, dadas las dificultades para afrontar el mantenimiento del complejo residencial teniendo en cuenta su bajo grado de ocupación, pero hasta ahora todas las gestiones han resultado infructuosas. Los vecinos están estudiando las vías legales para intentar que conste en las escrituras de los inmuebles que cada piso debe más de 3.000 euros, con tal de que el posible comprador sea conocedor de la situación. Hasta el momento, la Sareb se ha desentendido de la deuda, alegando que no ostenta la titularidad de las viviendas.

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Los impagos han provocado un importante agujero en las cuentas de la comunidad del bloque, que se ve incapaz de asumir las reparaciones y gastos de mantenimiento que necesita una finca de las dimensiones del Edificio Vilanova. La consecuencia es un deterioro palpable del complejo residencial.