Las heladas también dejan cuantiosas pérdidas en frutales y caquis de la Costera y la Vall d'Albaida

Las bajas temperaturas registradas a finales de marzo no solo han echado a perder gran parte de la cosecha de almendra -como informó Levante-EMV este lunes-, sino que también han afectado a la brotación y el botón floral de cultivos como el caqui y los frutales de verano, con unas pérdidas que se cuantifican en una estimación inicial en cerca de 4 millones de euros.

Según los cálculos de la Unió Llauradora, los daños se centran en unas 1.200 hectáreas de cultivo y las comarcas más golpeadas por las heladas son la Vall d’Albaida, la Costera y la Ribera Alta, aunque en alguna otra también se pueden observar daños. Los cultivos más perjudicados son el caqui; frutales como el albaricoquero, melocotonero y ciruelo, y el almendro.

Los daños se produjeron principalmente durante las noches del 28 al 30 de marzo, al registrarse temperaturas muy bajas para esta época del año que afectan a los cultivos y que condicionarán en mayor o menor medida la futura cosecha.

Este episodio no se trata de una helada típica de invierno, sino que se produce en un momento especialmente sensible y crítico del ciclo vegetativo, cuando los cultivos se encuentran en fase de floración y desarrollo del botón floral, hecho que multiplica el impacto del frío.

Tras el paso de los días, se observa que esas bajas temperaturas han provocado daños en los tejidos jóvenes, con afección directa a la floración, que puede derivar en una reducción significativa del cuajado y, por lo tanto, de la producción final, aunque habrá que esperar a la evolución para comprobar la magnitud.

Según advierten desde La Unió, este tipo de adversidades meteorológicas, cada vez más frecuentes fuera del calendario habitual, "evidencian la necesidad de adaptar las políticas agrarias y los instrumentos de cobertura de riesgos dentro del actual sistema de seguros agrarios".

La Unió pide ayudas adicionales para los agricultores

La organización agraria recuerda que estas adversidades meteorológicas están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios, por lo que solicitará a Agroseguro que agilice las peritaciones de las parcelas afectadas lo máximo posible para que los agricultores cobren las indemnizaciones.

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La Unió Llauradora también solicitará para las personas afectadas la concesión de ayudas directas por parte de la Generalitat y pedirá la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios, así como reducir el índice de rendimiento neto en el IRPF. Otras de las medidas que va a reclamar LA UNIÓ son el establecimiento de líneas de crédito preferenciales.