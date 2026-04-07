Unos jóvenes se graban cruzando unas vigas metálicas ubicadas a gran altura en el centro comercial de Xàtiva

Desgraciadamente, es una situación que cada vez sorprende menos. La generalización de las redes sociales entre los más jóvenes ha conllevado que en algunas ocasiones se compartan imágenes de situaciones imprudentes. La idea de protagonizar situaciones de riesgo entre los jóvenes usuarios y grabarlas para compartirlas en las redes sociales forma parte del "pan de cada día". Así ha pasado recientemente en Xàtiva, donde un grupo de jóvenes se ha grabado cruzando una viga metálica situada a notable altura en la zona descubierta del centro comercial Plaza Mayor, emplazado a las afueras de Xàtiva.

El vídeo, que acompaña estas líneas, muestra como uno de los jóvenes no duda en saltarse un único elemento para realizar su "hazaña", mientras un compañero le graba y le espeta "no hay huevos". Así, el protagonista del vídeo cruza de parte a parte mientras sus amigos corean "la manta al coll, el cabasset" y le jalean. Después, vuelve a cruzar e, incluso, se queda parado en medio de la estructura metálica.

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El incidente ha sido compartido de forma reciente en la red social Instagram. El protagonista parece salir indemne de su "peripecia", pero una ventolera o un resbalón podrían haber sido fatales. El centro comercial de Xàtiva cuenta con cámaras de vigilancia en algunas de sus zonas, pero no se ha confirmado que la "hazaña" haya quedado grabada.