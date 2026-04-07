Las mujeres concentran toda la bajada del paro en la Costera en un marzo con buenos datos en la Vall d'Albaida y la Canal

El inicio de la primavera ha traído consigo un nuevo descenso del desempleo en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. En la primera comarca se contabilizaban al cierre de marzo un total de 3.928 personas sin empleo, 26 menos que el mes anterior (un retroceso mensual del 0,66%).

Las mujeres concentraron toda esa bajada en la Costera, puesto que el paro femenino cayó en 35 personas, mientras que el masculino creció en 9 trabajadores. El sector industrial ha tirado del carro de la ocupación, dado que ha sacado de las listas de Labora a 13 desemplados, por los 4 parados menos que registra el sector de la construcción. Otros 19 empleados no habían trabajado con anterioridad.

Si se amplia el foco al último año, en la Costera hay inscritos 257 parados menos que en abril de 2025, el equivalente a una disminución anual del 6,14%.

En la Vall d’Albaida se contabilizaban al cierre de marzo de 2026 un total de 4.416 desempleados, 61 menos que en el mes anterior (un descenso del 1,36%). De las personas que encontraron trabajo, 31 eran hombres y 30 mujeres. El sector servicios encabezó la creación de este empleo en esta comarca, con 39 parados menos en marzo, mientras que la industria fue el único ámbito en el que creció la cifra de desempleados, con 3 más.

En términos interanuales, en la Vall d'Albaida hay inscritos 329 parados menos que en marzo de 2025, el equivalente a un descenso del 6,93%.

En la Canal de Navarrés, la cifra de desempleados asciende a 787, nueve menos que en el mes anterior: dos procedían del sector agrícola y 8 del sector servicios, mientras que en la industria creció el paro en una persona y en la construcción se mantuvo en términos idénticos al mes anterior. En el último año, el paro ha experimentado una caída del 12,36% en la Canal de Navarrés.

Las principales localidades de las tres comarcas, Xàtiva y Ontinyent, experimentaron un aumento del paro de 7 y 8 personas respectivamente. El indicador también creció en Benigànim (con 8 desempleados más) y en Navarrés (con dos más). En cambio, se registran 32 parados menos en l'Olleria, 20 menos en Canals, 12 menos en Bocairent, 13 menos en Enguera y 8 menos en ALbaida.

En cuanto a la contratación, en la Costera se formalizaron 1.108 contratos en marzo, 66 más que en el mismo mes de 2025 es decir un 6’33 % de incremento.

Por géneros, el 48’19% de los contratos se han realizado a mujeres y 574, el 51’81%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 492 contratos y la contratación temporal asciende a 583 contratos, lo que significa un 44’40% y 52’62% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 57’67% y el 42’33% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 1.912 contratos, 234 más que en 2025 (un 13’95% de aumento interanual). El 44’40% de los contratos se han realizado a mujeres y el 55’60%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 924 contratos y la contratación temporal se eleva a 935 contratos, lo que significa un 48’33% y 48’90% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 55’86% y el 44’14% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 531 contratos, 145 menos que en marzo de 2025 (n 21’45% de descenso interanual). Por géneros, en la Canal se contabilizaron un 43’69% de mujeres contratadas y un 56’31% de hombres. La contratación indefinida mensual es de 103 contratos y la temporal, de 428.

Persisten "retos importantes"

Según la valoración de Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, "estas cifras refuerzan la tendencia positiva de los últimos años y demuestran que la mejora de los derechos laborales no sólo aumenta la calidad de vida de las personas trabajadoras, sino que impulsa los resultados del conjunto de la economía".

Sin embargo, a pesar de estos avances, Gómez advierte de que "persisten retos importantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo que respecta a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras". "En primer lugar, es necesario desarrollar unas políticas activas de empleo más eficaces, con orientación personalizada, mayor dotación de recursos técnicos y humanos de los servicios públicos de empleo para radicar el paro de larga duración. En segundo lugar, es clave acometer ya la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, que constituye una reforma necesaria para adaptarse a los cambios estructurales del mercado de trabajo, que tiene amplio respaldo social, y que constituye una vía para mejorar la calidad del empleo, la productividad y las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Por último, resulta imprescindible avanzar en salarios más justos y acordes con la evolución de la economía y los beneficios empresariales", profundiza el dirigente comarcal de UGT.

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Para este sindicato, la apuesta por el contrato fijo como eje de la contratación, la recuperación de derechos laborales, el reequilibrio de la negociación colectiva y el notable incremento del salario mínimo interprofesional "han logrado situar a la economía española en una senda de crecimiento sostenido que se sitúa a la cabeza de las grandes economías europeas y que está logrando cifras récord de empleo y mínimas de paro". "Estos buenos registros marcan el camino a seguir en los próximos años, que pasa por seguir mejorando los derechos laborales y la calidad del empleo y por elevar más los salarios, fuente principal de la renta de los hogares que, con su consumo, sostiene nuestra demanda interna", apostillan desde UGT.