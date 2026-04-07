Ontinyent amplía la oferta de ocio a los universitarios con el Circuito Café Teatro

Ontinyent amplía esta primavera su oferta de ocio al alumnado universitario con una nueva edición del Circuito Café Teatro-Ociversitario, una iniciativa que llega a la ciudad por sexta ocasión impulsada por la Fundación Campus Ontinyent, el Ayuntamiento y Caixa Ontinyent. El regidor de Cultura, Àlex Borrell; el Director del Campus de Ontinyent, José Cantó; y el coordinador del Circuito, Rafa Miragall, daban hoy detalles de una programación que incluirá seis espectáculos en diferentes establecimientos de hostelería locales y una conclusión en el Museo del Textil, con monólogos, magia y humor de la mano de artistas de diferentes estilos.

Àlex Borrell mostraba su satisfacción "por poder presentar esta iniciativa que pretende dinamizar las actividades de ocio para la gente universitaria, con espectáculos que van a tener lugar los miércoles a las 20:30 horas en abril y mayo, con la opción de quedarse a cenar también en los establecimientos, así como una conclusión final el 10 de junio en el Museo Textil con Raúl Antón, en este caso con una inscripción previa para controlar el aforo". Desde el Campus de Ontinyent, José Cantó destacaba que “esta actividad es importante para el mundo universitario, porque supone dinamizar un ocio universitario, puesto que para ser ciudad universitaria además de los propios estudios hay que ir más allá y que haya también vida universitaria más allá de los estudios y las aulas", señalaba.

Rafa Miragall, director artístico del circuito repasaba una programación “dirigida a estudiantes y gente con ganas de divertirse y descubrir cosas, porque esta es también una cita cultural, con artistas seleccionados en base a criterios de calidad”, manifestaba. Miragall explicaba que el circuito empezará el 15 de abril en el local “El Ambotit” con la televisiva Carol Tomàs, con larga experiencia que incluye programas como “Buenafuente” de Antena 3 o “Tú si que vales” de Telecinco.

La siguiente actuación será la de Darío Piera en Catamercat, el 22 de abril, con un espectáculo de mentalismo y humor. El 29 de abril será turno para la madrileña Sil de Castro y sus monólogos de improvisación en este caso en “La Pausa”. El 6 de mayo en el Teixo llegará Paco en la Luna con su mezcla de humor y música; y el 13 de mayo de nuevo en Catamercat actuará la andaluza Rocío Ladrón de Guevara. Finalmente, el 27 de mayo en el hotel Kazar actuará Peter Pardo con un espectáculo de magia y humor directo.

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El epílogo en la programación vendrá de la mano de Raúl Antón, el 10 de junio al Museo del Textil, con inscripción previa al enlace https://raulanton.ontinyent.es hasta completar aforo, y la posibilidad de cenar un menú de 15 euros para los estudiantes universitarios.