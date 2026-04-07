La Semana Pedagógica de Ontinyent contará con una decena de actividades para estudiantes, docentes y familias

Ontinyent celebrará del 14 al 17 de abril la décima edición de su Semana Pedagógica, "una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento que volverá a reunir estudiantes, docentes, familias y profesionales de la educación alrededor de una programación que combina innovación educativa, divulgación y actividades de reflexión pedagógica", según apuntan desde el consistorio. "La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de ciudad educadora y cuenta con la participación de centros educativos, entidades e instituciones vinculadas al ámbito educativo y cultural", prosiguen.

El regidor de Educación, Ferran Gandia, destacaba que “la Semana Pedagógica se ha consolidado con el paso de los años como un espacio de encuentro para toda la comunidad educativa, donde compartir experiencias, proyectos y reflexiones sobre el presente y el futuro de la educación”. El responsable municipal remarcaba que “llegar a la décima edición es también una muestra de la apuesta ciudad con la educación como motor de transformación social y como eje fundamental de nuestro proyecto de ciudad para el futuro”.

La programación se iniciará el martes 14 de abril en el Campus de Ontinyent de la Universitat de València con la inauguración de la exposición “Maestras, escuelas y pedagogías del franquismo”, a cargo de la profesora de Historia del Arte Mª Luisa Vázquez de *gredos. A continuación tendrá lugar la exposición pública del trabajo ganador del Premio de Investigación en Educación Infantil “Colectivo Balarma” de la FUVA, titulado “Conos-ciencia 0-3”, que será presentado por Almudena Marín, coordinadora del equipo autor del proyecto.

Ese mismo día, el antiguo salón de plenos municipal acogerá las elecciones al Consejo Escolar Municipal. Ya por la tarde, el Campus de Ontinyent será escenario de una de las actividades centrales de la semana: la muestra de proyectos de innovación educativa de los centros de Ontinyent, en la cual participarán varios centros educativos de la ciudad que presentarán experiencias y metodologías innovadoras aplicadas a las aulas.

El miércoles 15 de abril la programación continuará en el Auditorio del Conservatorio con la presentación de la revista Alba, seguida de la entrega de los Premios Ciudad de Ontinyent al Estímulo Musical, unos galardones que reconocen la trayectoria y el talento de jóvenes vinculados a la formación musical.

La divulgación científica tendrá un papel destacado el jueves 16 de abril con la celebración de los monólogos científicos a la Sala Gomis, una propuesta que combinará ciencia, humor y compromiso social de la mano del biólogo, formador y guionista Ricardo Moure. Ya por la tarde, el Museo Textil acogerá una charla dirigida especialmente a las familias sobre las oportunidades de ocupación que ofrece la Formación Profesional, una actividad organizada por ACTAIO con el objetivo de orientar estudiantes y familias sobre los itinerarios formativos y profesionales.

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La semana se cerrará el viernes 17 de abril con la celebración de la Feria del Estudiantado al Recinto Ferial, una cita consolidada que permitirá al alumnado conocer de primera mano las diferentes opciones académicas y profesionales a su alcance en La Vall d'Albaida y comarcas vecinas. Finalmente, ya por la noche, la Sala Gomis acogerá el espectáculo CDANSA 2026, a cargo del Conservatorio de Danza de València. Ferran Gandia animaba a toda la ciudadanía vinculada en el mundo educativo a participar en las actividades programadas.