Xàtiva ordena actuar en una casa en ruinas de la subida al castillo convertida en un foco de insalubridad con peligro estructural

El Ayuntamiento de Xàtiva ha ordenado a los propietarios de una casa en ruinas ubicada en la calle Almas que actúen en un plazo improrrogable de 60 días para "solucionar el problema grave" de filtraciones, salubridad y riesgo de derrumbe que la deficitaria situación a nivel estructural de la misma está causando en diversas viviendas colindantes, en la zona de mayor protección del casco antiguo de la ciudad.

Los vecinos contiguos acudieron al Síndic de Greuges en 2023 para denunciar los perjuicios que sufren como consecuencia del mal estado de la citada edificación, situada en la parte alta de esta vía que enlaza con la subida del castillo, frente a la Maga Rooms. El Síndic instó al ayuntamiento a que adoptara "todas las medidas que resulten precisas" para evaluar "el estado de conservación, seguridad y ornato" del inmueble en el marco de sus competencias.

En respuesta a la resolución emitida por dicho órgano autonómico, el consistorio se comprometió a cursar las correspondiente orden de ejecución para cumplir con sus recomendaciones.

En abril de 2022, uno de los vecinos afectados cuya vivienda linda con la medianera de la edificación ruinosa -cuyos accesos se encuentran tapiados- presentó en el Ayuntamiento de Xàtiva una reclamación de responsabilidad patrimonial como consecuencia de las humedades provocadas por la falta de mantenimiento de la misma.

La corporación municipal constató que el inmueble causante de las humedades figura a nombre de los herederos del antiguo propietario fallecido, los cuales no pudieron ser localizados en su día para acceder a la construcción y determinar el origen de las molestias. Una revisión externa a cargo de los técnicos municipales sí permitió verificar la situación precaria de algunas partes de la edificación, principalmente de la cubierta. La inspección detectó patologías estructurales importantes, junto con desprendimientos parciales de la zona posterior o el muro de cierre, con fisuras, grietas y pérdidas de material por todas partes. Por otra parte, algunas cubiertas de fibrocemento del patio también están rotas, con el consecuente peligro asociado a la liberación de las fibras de amianto.

Reparaciones urgentes

Por todo ello, los técnicos advirtieron de la «urgente necesidad» de intervenir en la casa en ruinas, reparando todos los elementos estructurales de los muros y de la cubierta para evitar más desprendimientos. También piden retirar los remaches de fibrocemento de la zona ya derruida y recuerdan la obligación de sanear el inmueble y de montar la instalación de recogida de aguas pluviales «con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas que transitan por la vía pública».

Por otra parte, el Ayuntamiento de Xàtiva ha impuesto una multa de 1.154 euros a los propietarios de otra vivienda ubicada en la calle Bosch tras el incumplimiento de una orden de ejecución previa que les instaba a ejecutar una serie de obras en el inmueble destinadas a paliar el deterioro del muro divisorio, sanear las grietas, fisuras y pérdidas de material de los paramentos y a revisar la cubierta y el resto de elementos estructurales, en peligro de caída por su deterioro.

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Los titulares del inmueble no pudieron ser localizados en sus domicilios en 2025, por lo que el requerimiento se publicó por caces oficiales. La valoración aproximada de los trabajos exigidos en la casa asciende a 11.542 euros.