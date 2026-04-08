El atasco judicial se agrava en Xàtiva por la vía penal con un 31% más de casos pendientes

Mientras en los despachos políticos se cuece una guerra abierta entre administraciones por la ubicación del tan necesario nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva tras la decisión de la Generalitat de cancelar el proyecto en Santa Clara, los funcionarios del Tribunal de Instancia ubicado en la plaza de la Trinitat continúan lidiando con la sobrecarga de trabajo provocada por una litigiosidad que no deja de crecer año tras año, en unas instalaciones inadecuadas y demasiado encorsetadas, impuestas por las reducidas dimensiones y las peculiaridades arquitectónicas del obsoleto palacio d'Alarcó.

El último balance anual publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone cifras al atasco de procedimientos que volvió a agravarse un poco más en 2025, con un incremento del 13,9% en el número de asuntos pendientes de resolución al finalizar el curso, que se cerró con un total de 4.604 casos en tramitación.

Este incremento se produjo a pesar de que durante el año pasado la sede judicial permaneció despojada de los casos vinculados a la violencia de género, derivados al juzgado especializado de Alzira hasta que en enero de este año el Ministerio de Justicia aprobó devolver al partido de Xàtiva las competencias sobre este tipo de procedimientos. Una decisión que va acompañada de la creación de una quinta plaza de juez en la capital de la Costera para garantizar que la sección civil y de instrucción cuente con los medios necesarios para asumir de nuevo las denuncias de violencia sobre la mujer.

Antes de este refuerzo de personal, el tribunal de Xàtiva experimentó en 2025 un incremento especialmente elevado de la actividad vinculada a jurisdicción penal, con un 8,1% más de casos ingresados que el año anterior (hasta un total de 3.890) y un 31,4% más de procesos pendientes de resolución al acabar el ejercicio (un total de 2.153). En 2024, el incremento de este último indicador fue del 16%.

En términos generales, incluyendo la jurisdicción civil (con un repunte de actividad del 1%), en los juzgados de Xàtiva ingresaron 7.808 asuntos en 2025, un 4,4% más que en 2024. Los casos resueltos también aumentaron un 7,4% (hasta un total de 7.284) y se dictaron un 25,1% más de sentencias y un 2,5% más de autos que en el ejercicio previo.

La estadística del Poder Judicial ofrece otros indicadores que permiten medir la carga de trabajo acumulada. Así, la tasa de resolución de casos, que se calcula dividiendo el número de procesos resueltos entre los ingresados, mejoró un 2,8%, mientras que la tasa de pendencia (los casos en trámite divididos entre los resueltos) creció un 6,1% y la de congestión (el cociente entre el volumen total de asuntos que un juzgado debe gestionar y los asuntos que efectivamente resuelve) aumentó un 2%. La sede judicial de Xàtiva se sitúa ligeramente por encima de la media provincial en las tasas de pendencia (0,63 frente a 0,59) y congestión (1,63 frente a 1,58) y por debajo en las tasas de resolución (0,93) y sentencia (0,23).

La tasa de congestión baja en Ontinyent

En Ontinyent, donde el colapso es todavía más importante y motiva numerosas quejas, los juzgados de primera instancia e instrucción acumulaban 4.762 asuntos pendientes al finalizar 2025, un 11,1% más que un año antes. En la sede de la Vall d'Albaida, en cambio, la litigiosidad bajó al ingresarse 5.860 casos nuevos, un 12,6% menos que en 2024. Los procesos resueltos se incrementaron un 10,6% (hasta los 5.738) y se dictaron un 20,4% más de sentencias.

A tenor de estas cifras, la tasa de congestión en el tribunal de Ontinyent bajó un 4,7% en 2025, mientras que la tasa de pendencia apenas aumentó un 0,4%. En cambio, la tasa de resolución de casos se disparó un 26,6% y la de sentencias creció un 8,2%.

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En la capital de la Vall d'Albaida, donde ya ha comenzado a construirse el nuevo Palacio de Justicia en el barrio del Llombo, los indicadores que miden el atasco judicial superan con creces a la media provincial y también al partido judicial de Xàtiva. Así, se registra una tasa de pendencia del 0,83 (frente al 0,59 a escala valenciana) y una tasa de congestión del 1,77 (frente al 1,58 del promedio con otros territorios). Las tasas de resolución y pendencia también están ligeramente por encima de la media provincial (0,98 frente a 0,93 en el primer caso y 0,25 frente a 0,23 en el segundo).