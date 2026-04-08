Bocairent refuerza la oferta de rutas senderistas y cicloturistas

Bocairent se encuentra inmerso en la recta final para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). Entre los objetivos principales de este instrumento, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, está diversificar los recursos turísticos del municipio. En este sentido, la localidad ha optado por potenciar la oferta vinculada a aprovechar la riqueza del entorno natural.

Así, en los últimos meses, el Ayuntamiento ha reforzado las rutas senderistas y cicloturistas en el término municipal, principalmente en la zona vinculada al parque natural de la sierra de Mariola. En concreto, destacan dos acciones: por un lado, la señalización de la ruta de la fuente de Els Teulars, y, por el otro, la señalización de tres recorridos en bicicleta. En los dos casos, se han instalado tanto indicadores del itinerario como paneles explicativos sobre elementos relevantes del trayecto.

Respecto de la ruta de la fuente de Els Teulars, la empresa Terra de Patrimoni, encargada de ejecutar el proyecto, afirma: “Se trata de un recorrido de dificultad media-baja, que en su primer tramo discurre por las tierras fértiles de Les Alqueries. En el barranco de Els Teulars destaca la generosa fuente de Els Teulars, con la casita del partidor, el lavadero y la panorámica privilegiada de Bocairent. El tramo medio del sendero transita por el corazón de la sierra de Mariola, presidida por la ermita de Santa Bárbara y la fuente de El Pla, y una serie de masías tradicionales. La bajada y vuelta a Bocairent la haréis por el Forat del Gat, atravesando Els Terrers, donde destacan también masías agrícolas todavía en activo, hasta llegar a la antigua estación de ferrocarril”.

En cuanto a los recorridos cicloturistas, la técnica municipal Patricia Silvestre explica que, “bajo el nombre de ‘Roda Bocairent’, se han señalizado tres rutas de diferentes niveles de dificultad y se ha editado material específico tanto en formato digital como en papel”. La primera ruta lleva por título “La vía verde del Chicharra”; la segunda, “El nacimiento del río Vinalopó”, y la tercera, “La fuente de Mariola”, tres zonas de referencia dentro del ámbito del parque natural. Para Silvestre, “la iniciativa pretende consolidar un producto complementario y alternativo al turismo cultural, fomentando una experiencia más activa y en contacto directo con la naturaleza”.

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En palabras de M. Luz Pascual, “seguimos haciendo un esfuerzo para culminar con éxito el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que impulsa acciones en varios ejes”. Según la concejal, “el turismo activo es un reclamo creciente y Bocairent tiene mucho a ofrecer en este ámbito por la riqueza de su entorno”. Por eso, “la ruta de Els Teulars y el proyecto cicloturista ‘Roda Bocairent’ pensamos que serán bien acogidos tanto por el vecindario como por los visitantes”. “Recomendamos que los conozcan y que hagan uso, ahora que la sierra de Mariola se muestra con toda la plenitud propia de la primavera”, concluye la edil de Turismo.