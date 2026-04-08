El canalense Vicent Andrés afronta uno de los sueños de cualquier ciclista: disputar la mítica París-Roubaix

El ciclista de Canals Vicent Andrés disputará por primera vez la gran clásica de la Paris-Roubaix en categoría junior tras ser convocado por la selección española.

Andrés, que precisamente ha estado en tierras belgas durante estos días disputando junto a su equipo, el Tour de Limburgo, donde se encontraban los mejores ciclistas del mundo, terminó la prueba en el puesto 92 tras sufrir varias caídas y pinchazos.

No obstante, en dos de las cuatro etapas terminó entre los 20 primeros gracias a su fortaleza física. El canalense se encontraba a medias, ya que estos contratiempos le lastraron en la clasificación general, además de no disponer de una bicicleta de contrarreloj como sus rivales.

El equipo ciclista. / Levante-EMV

Tras dar por finalizada su primera carrera en el extranjero, Vicent Andrés afronta este fin de semana uno de los sueños de cualquier ciclista disputar la mitica Paris-Roubaix sobre adoquines. Por supuesto va a ser complicado -y más en su primer año como juvenil- pero estar en la linea de salida ya es un gran reto.

Autonómico cadete

Este domingo se disputa en Villafames(Castelló) el campeonato autonómico de ciclismo en la categoría cadete donde habrá una nutrida participación comarcal.

El equipo del CC Ontinyent alineará a casi todos sus efectivos como Alex Vallés, Pau Tortosa, Alejandro Bea, Álvaro Gil, Andreu Sansaloni, Marc Hervás, Lucas y Héctor Albero, Aitor Selva y Pau Soriano.

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Además, estarán los ontinyentins Nico Donat y José Manuel Perales.