La diputación invierte 2,4 millones en mejoras de accesibilidad, parques y zonas deportivas de la Vall y la Costera

La Vall d’Albaida continúa siendo una de las comarcas más activas en la ejecución de proyectos financiados por el Pla Obert de la Diputación, el mayor programa inversor en la historia de la corporación con 350 millones de euros. A la comarca le corresponden 33,8 millones, 5,6 más que con los planes de inversión de la anterior legislatura. Las ocho actuaciones aprobadas en el último decreto del plan elevan a 139 los proyectos en marcha o ejecutados, con una dotación económica de 15,7 millones de euros.

En opinión de Natàlia Enguix, coordinadora del Pla Obert y diputada por la comarca, “las cifras demuestran que los alcaldes y alcaldesas de los pueblos de la Vall están aprovechando estas ayudas para renovar infraestructuras y servicios, con actuaciones en accesibilidad de calles y plazas, el ciclo del agua, las zonas verdes y las instalaciones deportivas que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestros municipios”.

Enguix repasa las nuevas actuaciones solicitadas por seis ayuntamientos de la comarca, con “una inversión global de 1.160.000 euros y sobre todo la intención de adecuar espacios importantes para el día a día y la convivencia en nuestros pueblos”. Hablamos, por ejemplo, de la remodelación de la placeta Rei Jaume I, la calle del Horno y el camino del Ràfol en Salem, que también tiene previsto reurbanizar la plaza y la calle de la Verge, recuperando al Mirador de la Barcella. Todo con una inversión de alrededor de 435.000 euros.

Otos también actuará por partida doble, con la reforma de las instalaciones de la piscina (150.000 euros) y la rehabilitación del colector de la calle Maulets (50.000). En Montaverner encontramos la reforma del parque Primer de Maig, con una inversión provincial de 280.000 euros. Y en La Pobla del Duc la adquisición de parcelas para la construcción de un polideportivo cubierto (128.000). Además, Alfarrasí reformará un inmueble para usarlo como centro joven (80.000 euros) y Guadassèquies repondrá cableado del alumbrado público en el polígono La Serratella.

La Costera y la Canal

En la vecina comarca de la Costera, el Pla Obert permitirá poner en marcha otros ocho proyectos presentados por cinco consistorios, con una inversión de 1.260.000 euros. El más destacado es la reurbanización y renovación de la red de agua y saneamiento de las calles San Ramón, Santa Teresa y San Lorenzo de Vallada (498.000 euros), que también cambiará el colector de saneamiento y reasfaltará la calle Levante (88.000). L’Alcúdia de Crespins también cuenta con dos actuaciones aprobadas, la regeneración y mejora de la accesibilidad en calles del núcleo urbano (335.000 euros) y el acondicionamiento de la acera en la Avenida de Castilla (40.000).

Sin abandonar la comarca, Cerdà apuesta por el suministro de cámaras de control del tráfico y máquinas de aire acondicionado en el ayuntamiento, con una inversión conjunta de 40.000 euros; La Font de la Figuera ampliará el pabellón municipal (235.000); y La Llosa de Ranes instalará equipos de aerotermia para la protección de agua caliente sanitaria en el pabellón municipal (23.000). Por último, nos dirigimos a la Canal de Navarrés y en concreto a Millares, que tiene prevista la acometida de agua, el vallado y el pavimentado del centro de gestión de residuos.

Todas estas actuaciones han recibido el visto bueno provincial en el decreto del Pla Obert con fecha 30 de marzo, que incluye un total de 66 proyectos presentados por 49 ayuntamientos y dos mancomunidades. El principal programa inversor de la Diputación suma ya 1.053 proyectos en marcha o ejecutados en las comarcas valencianas, con una inversión de 158 millones de euros de los 350 millones de los que consta el plan cuatrienal.

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La responsable de Cooperación, Natàlia Enguix, coincide con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en que el Pla Obert “es el reflejo de la cercanía que la institución debe tener con los 266 municipios de la provincia, las entidades locales menores y las mancomunidades”. “La evolución del programa demuestra que no nos equivocamos concediendo más facilidades a los ayuntamientos para presentar sus solicitudes en cualquier momento, dando cobertura a actuaciones más sencillas y a proyectos más grandes o de legislatura”, concluye Mompó.