El joven percusionista Guillem López sigue cosechando premios

Guillem López Vanyó, percusionista nacido en Bocairent y alumno de la Escuela de Música Ad Libitum de la Asociación Unión Musical de Bocairent y del Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis de Ontinyent, ha conseguido, con solo 12 años, dos primeros premios —uno de ámbito nacional y otro de internacional— durante este mes de marzo.

Por un lado, ha obtenido el Primer Premio en la categoría A del II Concurso de Interpretación de Jarafuel, donde, de entre 15 semifinalistas, accedió a la final con la máxima puntuación y se proclamó ganador en la fase final celebrada a principios de marzo.

Por otro lado, ha conseguido el Primer Premio en la categoría A2 del Concurso Internacional de Percusión celebrado en Gondomar (Portugal), así como el galardón a la mejor interpretación de la obra obligada de marimba, otorgado por la Cámara de Comercio de Gondomar.

Guillem pasó a la final entre 23 participantes de varias nacionalidades y obtuvo el primer premio interpretando obras de alta exigencia tanto de marimba como de multipercusión.

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Hay que destacar que este reconocimiento internacional ya lo consiguió en 2024, con solo 10 años, en la categoría A1, convirtiéndose en el primer español al obtenerlo.