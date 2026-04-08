Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallos rentaNuevo túnel del metroGuerra IránErrores Renta 2025Renta: deducción músicaRenta 2025Familia Urdangarin Valencia CFCorrupción C.Valenciana
instagramlinkedin

El joven percusionista Guillem López sigue cosechando premios

El joven nacido en Bocairent ha logrado dos primeros premios internacionales este mes de marzo, tras destacar en el Concurso de Interpretación de Jarafuel y en el certamen de Gondomar, en Portugal

El joven percusionista de Bocairent Guillem López sigue cosechando premios

El joven percusionista de Bocairent Guillem López sigue cosechando premios / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Bocairent

Guillem López Vanyó, percusionista nacido en Bocairent y alumno de la Escuela de Música Ad Libitum de la Asociación Unión Musical de Bocairent y del Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis de Ontinyent, ha conseguido, con solo 12 años, dos primeros premios —uno de ámbito nacional y otro de internacional— durante este mes de marzo.

Por un lado, ha obtenido el Primer Premio en la categoría A del II Concurso de Interpretación de Jarafuel, donde, de entre 15 semifinalistas, accedió a la final con la máxima puntuación y se proclamó ganador en la fase final celebrada a principios de marzo.

Por otro lado, ha conseguido el Primer Premio en la categoría A2 del Concurso Internacional de Percusión celebrado en Gondomar (Portugal), así como el galardón a la mejor interpretación de la obra obligada de marimba, otorgado por la Cámara de Comercio de Gondomar.

Guillem pasó a la final entre 23 participantes de varias nacionalidades y obtuvo el primer premio interpretando obras de alta exigencia tanto de marimba como de multipercusión.

Noticias relacionadas

Hay que destacar que este reconocimiento internacional ya lo consiguió en 2024, con solo 10 años, en la categoría A1, convirtiéndose en el primer español al obtenerlo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
  2. A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
  3. Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
  4. Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
  5. La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
  6. Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
  7. Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
  8. Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante

El joven percusionista Guillem López sigue cosechando premios

El joven percusionista Guillem López sigue cosechando premios

La constructora del Pla de la Mesquita de Xàtiva reclama ser indemnizada por la paralización de las obras

La constructora del Pla de la Mesquita de Xàtiva reclama ser indemnizada por la paralización de las obras

Ontinyent aprueba 44 ayudas para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo

Ontinyent aprueba 44 ayudas para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo

Protesta vecinal a las puertas del nuevo hospital de Ontinyent mientras afloran fallos en el viejo centro

Protesta vecinal a las puertas del nuevo hospital de Ontinyent mientras afloran fallos en el viejo centro

Xàtiva acogerá del 16 al 18 de abril la segunda edición de las Jornadas Socarradas de Guitarra

Xàtiva acogerá del 16 al 18 de abril la segunda edición de las Jornadas Socarradas de Guitarra

Nuevo relevo al frente de la Compañía de la Guardia Civil en Xàtiva

Nuevo relevo al frente de la Compañía de la Guardia Civil en Xàtiva

La diputación invierte 2,4 millones en mejoras de accesibilidad, parques y zonas deportivas de la Vall y la Costera

La diputación invierte 2,4 millones en mejoras de accesibilidad, parques y zonas deportivas de la Vall y la Costera

La única caja de ahorros valenciana aspira a ganar 10.000 nuevos clientes en tres años y enfoca su expansión hacia el norte

La única caja de ahorros valenciana aspira a ganar 10.000 nuevos clientes en tres años y enfoca su expansión hacia el norte
Tracking Pixel Contents