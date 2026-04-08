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Nuevo relevo al frente de la Compañía de la Guardia Civil en Xàtiva

El alcalde recibe a Diego Angulo, el nuevo capitán nombrado para la demarcación que abarca las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida

Roger Cerdà y Xelo Angulo, junto al nuevo capitán de la Guardia Civil en Xàtiva.

Roger Cerdà y Xelo Angulo, junto al nuevo capitán de la Guardia Civil en Xàtiva. / A.X.

Lluis Cebriá

Xàtiva

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha recibido este miércoles en el ayuntamiento a Diego Angulo tras su nombramiento como nuevo capitán de la Compañía de la Guardia Civil en la Demarcación con sede en esta ciudad cuyo radio de acción se extiende a las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

Angulo fue teniente de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y participó activamente en la búsqueda de desaparecidos en la zona de la dana de octubre de 2024.

Se trata del segundo relevo en poco tiempo a los mandos de la Guardia Civil en la demarcación de Xàtiva, puesto que en septiembre de 2025 ya tuvo lugar en el ayuntamiento la recepción oficial Juan Martínez Castillo, que ejerció pocos meses de capitán tras la jubilación de Pedro Rafael Plaza, el cual previamente había permanecido en el puesto durante siete años.

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Roger Cerdà ha querido dar públicamente la bienvenida a Diego Angulo, a quien ha deseado "muchos aciertos en esta nueva etapa al servicio de la ciudadanía". "Continuaremos trabajando juntos, codo a codo, como hemos hecho hasta ahora, para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra ciudad", ha apostillado el primer edil a través de las redes sociales tras la reunión con el nuevo capitán, en la que también ha participado la regidora de Seguridad de Xàtiva, Xelo Angulo.

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