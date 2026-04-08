Ofrecen 49.000 euros por la montaña que rodea a la ermita del siglo XVI de Bocairent

Las diferentes subastas de bienes con distintos grados de relevancia que se han sucedido en los últimos meses en la Costera y la Vall d'Albaida están teniendo escaso predicamento a la hora de atraer a posibles compradores.

Hace dos semanas, este diario se hizo eco del desenlace de la subasta judicial de la masía Buenavista de Ontinyent, que se cerró con una puja máxima de 200.000 euros, importe que no llega ni a un tercio del valor de la finca de la partida de la Solana -donde operó un restaurante y hace años se proyectó un centro de día y una residencia- tasada en 580.000 €.

También ha trascendido esta semana el fracaso de la macrosubasta de los 41 antiguos pisos de protección oficial que llevan 15 años parados y deshabitados en el Edificio Vilanova de l'Alcúdia de Crespins: solo 4 de las viviendas han recibido alguna oferta de posibles compradores, con rebajas sobre el precio inicial de entre el 50% y el 65%.

Otra licitación pública que ha sido noticia en el territorio en el último mes ha sido la de los 2,9 millones de metros cuadrados de terrenos integrados en el conocido como Monte del Santo Cristo de Bocairent, que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) subastó a principios de marzo con un precio de salida de 468.660 euros. El importe se situaba por debajo del valor de tasación de los inmuebles, que se estima en 585.825 euros. La puja mínima para poder participar en el proceso se fijó en 46.865,96 euros. Una vez expirado el plazo para presentar ofertas, solo se ha presentado una propuesta que iguala dicha cantidad. En otras palabras, la puja máxima de la subasta ha sido la misma que la puja mínima posible.

El procedimiento está pendiente de resolverse a la espera de valorar si finalmente se adjudica el remate de los terrenos, dada la baja cantidad ofrecida por la superficie de monte, muy inferior a la deuda de más de 250.000 euros que se reclama a la propiedad del mismo.

Esta no dejaría de ser una licitación más de bienes embargados por Hacienda de no ser porque el suelo objeto del procedimiento envuelve a un emblemático templo del siglo XVI ubicado al norte de Bocairent, la ermita del Santo Cristo, junto a su vía crucis. Aunque estos elementos se encuentran enclavados en el perímetro incluido en la actuación, no forman parte de las cuatro parcelas a subasta, cuya extensión es tan grande que abarca prácticamente desde el límite del núcleo urbano de Bocairent hasta el umbral con el término municipal de la vecina Ontinyent.

Los terrenos a licitación forman parte del Monte de la Solana y fueron adquiridos en 2006 a través de un procedimiento de segregación por una empresa domiciliada en Bocairent dedicada a la compraventa y arrendamiento de inmuebles y vehículos.

La extensión de terrenos a subasta en Bocairent. / AEAT

Reclamación de 262.500 euros de deuda

Las propiedades arrastraban una serie de diligencias de embargo a favor de la Hacienda Pública dictadas a raíz de los impagos de la titularidad a partir de 2018. Ese año se abrió un expediente administrativo de apremio en reclamación de una deuda de 262.498 euros de principal. Según consta en las escrituras de propiedad, en septiembre de 2025 la Aeat procedió a dictar el último embargo por importe de 236.374 euros. En junio de ese año, el juzgado de instrucción número 3 de Ontinyent emitió un auto en relación con el proceso.

Las cuatro parcelas que se han subastado, ubicadas en las partidas del Pla de l'Àguila y el Cantal de la Fosch, están ocupadas mayoritariamente por matorrales, aunque su clasificación es rústica y su uso principal establecido en el Catastro es el agrícola.