Ontinyent aprueba 44 ayudas para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo

El Ayuntamiento de Ontinyent ha aprobado la concesión definitiva de 44 subvenciones destinadas a instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, tanto en su modalidad individual como colectiva, correspondientes a la convocatoria del ejercicio 2025.

En concreto, se trata de 20 ayudas para instalaciones de autoconsumo individual y 24 para la participación en sistemas de autoconsumo colectivo, con un importe total de 27.209,10 euros. La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su última sesión considerar definitivo el acuerdo de concesión de estas subvenciones, así como ordenar el pago de las mismas. Las ayudas forman parte de la línea municipal destinada a fomentar la implantación de energías renovables y avanzar en la transición hacia un modelo energético más sostenible.

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, ha valorado positivamente la respuesta ciudadana a esta iniciativa municipal. Según destacaba, “los datos confirman que cada vez hay más interés para apostar por la energía solar en Ontinyent, ya sea a través de instalaciones individuales en viviendas o mediante proyectos compartidos de autoconsumo colectivo”. Gandia mantiene que “este tipo de actuaciones tienen un doble beneficio, puesto que permiten reducir la factura energética de familias y entidades y al mismo tiempo reducir las emisiones contaminantes y la dependencia de fuentes de energía fósiles”.

La regidora también incide en el hecho que el autoconsumo colectivo está consolidándose como una alternativa cada vez más presente en el municipio. “Es una opción especialmente interesante para aquellas personas que no disponen de un tejado propio o de un espacio adecuado para instalar placas solares, pero que quieren formar parte del cambio hacia un modelo energético más limpio y eficiente. Las comunidades energéticas permiten compartir instalaciones y aprovechar las ventajas de la energía solar de manera colaborativa. Haber llegado a 24 instalaciones de este último tipo en esta convocatoria es especialmente positivo”, explicaba.

Fomento del autoconsumo

La convocatoria de subvenciones de 2025 se enmarca en la política municipal de apoyo a la implantación de energías renovables y da continuidad a las medidas impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años para fomentar el autoconsumo. En la convocatoria anterior, correspondiendo a 2024, se otorgaron cinco ayudas para instalaciones individuales por un importe global de 4.500 euros, una cifra que en esta nueva resolución se ha incrementado notablemente.

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Las ayudas aprobadas corresponden a instalaciones realizadas dentro del periodo establecido en las bases de la convocatoria y se inscriben en una línea municipal que contempla subvenciones de hasta 900 euros por instalación, en función de la potencia instalada. La regidora de Sostenibilidad recordaba que el Ayuntamiento de Ontinyent ha ido ampliando progresivamente sus herramientas de apoyo a la transición energética, con medidas como las bonificaciones fiscales o las nuevas ayudas municipales por concurrencia competitiva. “Desde el gobierno municipal continuaremos impulsando políticas que facilitan a la ciudadanía el acceso a las energías renovables y que ayudan a construir una ciudad más sostenible, eficiente y preparada para los retos climáticos del futuro”, manifestaba Gandia.