Ontinyent lanza una encuesta para preparar el II Plan de Juventud del municipio

El Ayuntamiento de Ontinyent ha puesto en marcha una encuesta dirigida a la población joven del municipio con el objetivo de recoger información que sirva de base para la elaboración del II Plan de Juventud. "La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Juventud con colaboración de la Universidad de Alicante, y pretende conocer de primera mano las necesidades, inquietudes y propuestas de los y las jóvenes de entre 12 y 30 años para ajustar las políticas y servicios municipales a la realidad actual de la juventud local", comentan desde el consistorio.

El regidor de Juventud, Àlex Borrell, destacaba "la importancia de contar con la participación directa de los jóvenes en el proceso de definición del nuevo plan". Según explicaba, “queremos que el II Plan de Juventud de Ontinyent nazca de la escucha activa de la propia juventud. Por eso es fundamental que los y las jóvenes puedan expresar su opinión sobre cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones y también sus propuestas para mejorar el municipio”. El cuestionario, anónimo y voluntario, incluye preguntas generales sobre edad, identidad de género, situación personal o estudios actuales, así como varios bloques temáticos adaptados en diferentes franjas de edad".

"En concreto, el bloque dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años aborda cuestiones como el conocimiento y la participación en los espacios juveniles municipales, el ocio y el tiempo libre o el bienestar y las principales preocupaciones de esta etapa. En cuanto al grupo de 18 a 22 años, las preguntas se centran en aspectos como la situación personal y vital, la formación y orientación académica, las relaciones con el Ayuntamiento, la ocupación y el futuro laboral, así como el ocio, la cultura, la vida social y los valores. Finalmente, el bloque dirigido a jóvenes de 23 a 30 años incluye temas vinculados con la emancipación, la situación vital, la vivienda y la economía, el trabajo y el desarrollo profesional, el ocio y la conciliación, así como la participación y el arraigo en el municipio. Además, el cuestionario incorpora otras preguntas comunes a los tres bloques para poder analizar tendencias compartidas entre diferentes franjas de edad", añaden las mismas fuentes.

Y exponen que "para favorecer la máxima participación posible, la Concejalía de Juventud contará con la implicación de los 'corresponsales juveniles', un grupo de jóvenes activos que colaboran habitualmente en las actividades impulsadas desde el departamento municipal". "Actualmente el municipio cuenta con 22 corresponsales juveniles, que contribuirán a difundir la encuesta entre otros jóvenes de su entorno. Además, el cuestionario también se promocionará a través de las redes sociales municipales", apuntan. El regidor animaba a la juventud de la ciudad a "dedicar unos minutos a completar el cuestionario", destacando que “es una oportunidad para que los y las jóvenes hagan sentir su voz y contribuyan directamente a definir las líneas de actuación municipales de los próximos años”, remarcaba.

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Por otro lado, Borrell explicaba que recientemente ha mantenido una reunión con representantes del Consejo Local de la Juventud de Ontinyent "con el objetivo de animarlos a continuar con su actividad al menos hasta el año 2027, mientras se trabaja para encontrar relevo que permita garantizar la continuidad de la entidad". En este sentido, recordaba que para formar parte del Consejo Local de la Juventud hay que hacerlo a través de alguna entidad o asociación local, puesto que no es posible participar a título individual.