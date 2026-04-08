Protesta vecinal a las puertas del nuevo hospital de Ontinyent mientras afloran fallos en el viejo centro

La concentración en defensa de la sanidad pública y por la apertura del nuevo Hospital de Ontinyent, impulsada por la Coordinadora de Pensionistas de la Vall d'Albaida coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, reunió este martes a más de un centenar personas a las puertas del nuevo centro hospitalario, con la implicación de diferentes entidades y partidos políticos que apoyaron la convocatoria.

La movilización, que volvió a reflejar la preocupación ciudadana respecto a las carencias en la atención sanitaria, se produce a escasas semanas de que se materialice el traslado y la puesta en marcha del nuevo complejo sanitario, teóricamente contemplado para el mes de mayo.

La protesta también ha coincidido con un nuevo imprevisto en el actual edificio hospitalario de Ontinyent que ha obligado a derivar a diferentes pacientes para ser atendidos en Xàtiva. Como ha avanzado El Periòdic d'Ontinyent, las fugas de agua provocadas por la avería en una caldera dejó inutilizados tres de los cuatro quirófanos del centro sanitario el pasado viernes. La situación ha obligado a trasladar los partos y las cirugías urgentes ya programadas al Hospital Lluis Alcanyís de Xàtiva, a tiempo que se han tenido que posponer diversas intervenciones.

La necesidad de garantizar las condiciones de limpieza e higienización que se exigen para que los quirófanos puedan estar operativos retrasa la vuelta a la normalidad del servicio.

La concentración del martes también puso el foco en las listas de espera de la sanidad, en las carencias crónicas en materia de personal que condicionan la atención y en la "privatización" de servicios.

Lectura del manifiesto de la protesta del martes. / Levante-EMV

Valoraciones políticas

La regidora de Sanidad de Ontinyent, Paula Soler (Ens Uneix) participó en la protesta. "Hemos estado y estaremos siempre reivindicando y dando apoyo a los servicios públicos, independientemente del signo político que esté gobernando en la Generalitat. Lo hicimos con el Botànic y lo hacemos ahora". "Tenemos dos maneras de trabajar y son iguales de importantes. Una es la que hemos hecho hoy: salir a la calle y hacer ruido manifestándose y otra es la gestión del día a día y el contacto constante tanto con el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent como con el equipo de conselleria que nos informan de manera periódica de los avances y de las complicaciones que van surgiendo en los últimos años de las obras del nuevo hospital", explicó Soler. "Queremos pedir comprensión: hace 10 años era inimaginable hablar de nuevo hospital en Ontinyent y todo eran falsas promesas. Estamos a las puertas de que Ontinyent tenga el hospital más nuevo de la Comunitat Valenciana con una obra que va a superar los 50 millones de euros", incidió la regidora ontinyentina.

Desde Compromís per Ontinyent también se reivindicó "una sanidad pública, de calidad y con recursos suficientes en Ontinyent y la Vall d'Albaida", a tiempo que se reclamó la apertura definitiva del nuevo Hospital, "como una conquista colectiva de todo el pueblo y la comarca".

En palabras del portavoz de esta formación, Nico Calabuig, “la sanidad pública tendría que ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno, puesto que es imprescindible para la calidad de vida de las personas. En Ontinyent hace demasiado tiempo que estamos esperando la apertura completa del nuevo Hospital. En ese sentido, en 2023 Carlos Mazón prometió que el Hospital abriría de forma urgente. Posteriormente, en 2024, afirmó que 2025 sería el año de la apertura. Paralelamente, también el alcalde Jorge Rodríguez ha hecho a lo largo del tiempo anuncios que no se han cumplido sobre la fecha de apertura, que continúa aplazándose cada vez. Por eso, hay que exigir soluciones que supongan una apertura completa de todos los servicios del nuevo Hospital, que es fruto de la lucha y la reivindicación de la sociedad de Ontinyent y la comarca”, aseguró Calabuig.

"Cada año se repiten cierres de servicios en vacaciones por falta de personal, y continuamos perdiendo especialidades. Nosotros lo hemos denunciado cada vez que ocurre, y hemos exigido soluciones a la Generalitat, gobierne quién gobierne", dijo el portavoz de Compromís.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha valorado la concentración celebrada este martes en defensa de la sanidad pública como una "muestra clara de la preocupación existente en la ciudad ante la situación de la atención sanitaria y el retraso en la puesta en marcha completa del nuevo Hospital General".

Desde el grupo socialista han querido poner en valor la movilización ciudadana, así como el compromiso de las personas y colectivos que "continúan alzando la voz en defensa de unos servicios públicos de calidad y de una sanidad pública digna tanto para Ontinyent como para el conjunto de la Vall d’Albaida".

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En este sentido, mantienen que el nuevo hospital de Ontinyent "no es fruto de promesas vacías, sino de una apuesta real y decidida del Govern del Botànic por los servicios públicos". “Durante años, Ontinyent solo tuvo una maqueta y un cartel; fue con el Botànic cuando se impulsó definitivamente el proyecto, se inició la construcción, se abrieron las consultas externas y se materializó una inversión de 44 millones de euros”, han señalado.