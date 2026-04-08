Reaccionan ante la grabación de unos jóvenes cruzando una viga metálica en Xàtiva: "Condenamos rotundamente los hechos"

Los hechos ocurrieron hace unos días. Unos jóvenes se grabaron mientras cruzaban una viga metálica que une las dos partes de la zona descubierta de la planta superior del centro comercial Plaza Mayor, ubicado a las afueras de Xàtiva. El vídeo fue compartido en la red social Instagram, aunque ya ha sido borrado.

La situación ha causado que desde el centro comercial hayan difundido un comunicado oficial en redes sociales en el que condenan "rotundamente los hechos difundidos recientemente, en los que varias personas ponen en riesgo su integridad accediendo a zonas no autorizadas del centro comercial. "

Las mismas fuentes añaden que la situación "ha sido puesta en conocimiento de la Policía y de las autoridades competentes, con quienes colaboraremos plenamente en todo lo necesario y requerido". A su vez, también trasladan su "preocupación ante este tipo de conductas, que suponen un grave peligro tanto para quienes las protagonizan como para el resto de personas".

Comunicado difundido por los responsables del Centro Comercial Plaza Mayor de Xàtiva. / Levante-EMV

"Recordamos la importancia de actuar con responsabilidad y de no reproducir ni fomentar este tipo de acciones", apostillan.

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La duda resulta en saber si todo se debe a los denominados como "retos virales" que pululan por la red y en si había pasado ya con anterioridad.