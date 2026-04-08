La constructora del Pla de la Mesquita de Xàiva reclama ser indemnizada por la paralización de las obras

El Partido Popular de Xàtiva ha hecho público que la empresa responsable de las obras en el Pla de la Mesquita ha pedido al Ayuntamiento una indemnización. Así, los populares exponen que han tenido acceso "a un decreto municipal que confirma la existencia de una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento por los daños derivados de la paralización de las obras del Centro de Educación Especial Pla de la Mesquita. Según se desprende del expediente, la empresa adjudicataria ha iniciado un procedimiento para reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos, entre los que se incluyen costes salariales, mantenimiento de maquinaria, contratos laborales y otros gastos asociados a la interrupción de los trabajos"

Desde el Partido Popular subrayan que "este hecho no responde a una valoración política, sino a un procedimiento administrativo real que ya está en marcha, lo que evidencia, a su juicio, el fracaso en la gestión de una obra clave para la ciudad. En este sentido, recuerdan que las obras del Pla de la Mesquita acumulan años de retraso, paralizaciones y sobrecostes, y consideran que esta nueva situación supone un agravamiento evidente del problema".

Y añaden que "el Ayuntamiento ha requerido ahora a la empresa que detalle y cuantifique económicamente los daños reclamados mediante la aportación de facturas, nóminas, contratos e informes técnicos. Es decir, la reclamación ya existe, pero todavía no se ha fijado una cantidad concreta". Para el Partido Popular, "esta circunstancia pone de manifiesto que el impacto económico real aún está por determinar y podría suponer un importante perjuicio para las arcas municipales".

En este contexto, el Partido Popular ha querido recordar que lleva "años denunciando la situación del Pla de la Mesquita, alertando de los continuos retrasos, de la falta de planificación y de la paralización de las obras. Desde el inicio del proyecto, hemos advertido en reiteradas ocasiones de que la mala gestión acabaría teniendo consecuencias, tanto en el funcionamiento del servicio como en el coste económico para el Ayuntamiento". “Lo dijimos cuando se acumulaban los retrasos, lo dijimos cuando la obra se paralizó y lo volvemos a decir hoy: la mala gestión siempre tiene consecuencias, y ahora empiezan a hacerse visibles”, han señalado.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha afirmado que “lo más preocupante es que la factura todavía no la conocemos, pero todo apunta a que acabará llegando, y la acabarán pagando los vecinos de Xàtiva”. Asimismo, ha añadido que “ya no estamos hablando solo de una obra mal gestionada, sino de posibles indemnizaciones con dinero público derivadas de decisiones erróneas del gobierno municipal”.

Desde el Partido Popular exigen al alcalde, Roger Cerdà, que "dé explicaciones públicas sobre las causas reales de la paralización de las obras, el riesgo económico al que se enfrenta el Ayuntamiento y las medidas que se van a adoptar para evitar que esta situación derive en un perjuicio económico para la ciudad".

Por último, Sanchis ha concluido que “el gobierno de Cerdà ha convertido una obra necesaria en un problema económico. Hoy ya sabemos que hay una empresa reclamando dinero al Ayuntamiento y, si esta situación sigue adelante, lo acabarán pagando todos los vecinos de Xàtiva”.

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Por su parte, desde el Ayuntamiento de Xàtiva han confirmado que "está trabajando con la empresa adjudicataria para que se puedan retomar las obras lo más pronto posible". "Todo pasa porque la empresa acepte el proyecto modificado que se ha presentado por la dirección facultativa y que el ayuntamiento estudie si le corresponde o no indemnización por la paralización de las obras. Esto es lo que está haciéndose en este momento. El objetivo del equipo de gobierno es desbloquear este asunto, llegar a un acuerdo con la empresa constructora, retomar las obras y que el nuevo Plan de la Mezquita sea uno realidad para el curso próximo (2026 - 2027)", exponen.