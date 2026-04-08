La única caja de ahorros valenciana aspira a ganar 10.000 nuevos clientes en tres años y enfoca su expansión hacia el norte

En un escenario geopolítico de tremenda inestabilidad, en el que los vaivenes de Donald Trump determinan el rumbo errático de los mercados, la única caja de ahorros valenciana no solo mantiene un ritmo de crecimiento estable, sino que mira al futuro con optimismo mientras refuerza su compromiso con la obra social y su modelo de banca de proximidad.

Guiada por una filosofía prudente marca de la casa, Caixa Ontinyent cerró 2025 con un volumen de negocio de 2.802 millones de euros (que se ha incrementado un 5%) y un beneficio neto de 13,8 millones, un 22% superior al del año anterior. La propuesta de distribución de resultados, que va a elevarse a la Asamblea General de la entidad, contempla destinar el 89% a reservas y un montante de 3,8 millones de euros a inversión en obra social, prácticamente el doble que en el ejercicio pasado.

Además, la caja ha obtenido su dato de solvencia más alto de la historia, un 88% por encima del nivel exigido por el Banco de España: su capitalización se ha robustecido, al situar el CET1 en el 24,26%.

El director general de Caixa Ontinyent, José Francisco Sanfélix, ha destacado el fortalecimiento financiero de la entidad "por encima de los objetivos marcados" y ha hecho hincapié en el "impulso destacado de la inversión crediticia, especialmente en vivienda y actividad empresarial", así como en el crecimiento en la captación de recursos de clientes "por encima de la media del sector".

Por su parte, el presidente de la compañía, José Pla, ha desgranado los pormenores del nuevo plan estratégico 2026-2028, que pivota en torno a tres ejes: la mejora de la experiencia del cliente, la innovación centrada en la inversión en nuevas tecnologías y el uso de la IA, y la expansión territorial.

El presidente y el director general de la entidad, en la rueda de prensa para explicar los resultados de 2025 y el plan estratégico. / C.O.

En este último campo, Caixa Ontinyent proyecta ampliar su presencia en la Comunitat Valenciana en los próximos tres años con la apertura de entre 3 y 6 oficinas en nuevas localidades, tras implantarse en 2025 en Elx, Alicante y Paterna. A falta de perfilar los detalles, la entidad orienta su crecimiento hacia el norte, poniendo el foco en ciudades industriales y con un sector de la construcción potente. En ese sentido, Pla ha apuntado como posibles objetivos municipios como Elda, Novelda, Torrent o Alzira.

La caja aspira a captar 10.000 nuevos clientes y a alcanzar un volumen de crecimiento de 3.147 millones de euros, con un 27% más de inversión crediticia, mayoritariamente destinada a financiar empresas y vivienda.

"El nuevo plan combina nuestra esencia de banca cercana, basada en el conocimiento del cliente y el arraigo territorial, con una decidida apuesta por la innovación y la modernización, que nos permitirá seguir evolucionando y adaptándonos a los nuevos retos del sector", resume José Pla. La entidad quiere potenciar sus funcionalidades digitales, sin dejar de lado la atención directa en oficinas, en las que pretende ofrecer una mayor flexibilidad horaria y sin cita previa, con tal de "ofrecer un servicio más acesible, cercano y eficiente".

El presidente de Caixa Ontinyent también ha remarcado la apuesta por la motivación del personal, potenciando el talento, impulsando la formación y el desarrollo profesional -con el diseño de carrera específicos - y buscando captar perfiles que permitan seguir foreciendo "un servicio diferencial".

Pla ha señalado la inversión en tecnología, ciberseguridad y digitalización como palanca para la mejora del servicio. En ese sentido, la entidad va a poner en marcha un tercer centro operativo de procesamiento de datos para fortalecer su resiliencia y su seguridad frente a posibles ataques.

Inversión en obra social

La caja también prevé dar mayor protagonismo a su Fundación, a la que dotará con 4 millones y traspasará casi toda la obra social, con la intención de que tenga más capacidad para captar más recursos. La mayor parte de la inversión en este capítulo prevista para 2026 (cerca de 2 millones) se destinará a los terrenos de la futura Facultad de Veterinaria de la Universitat de València en Ontinyent. También van a impulsarse iniciativas de educación, formación, sostenibildiad y apoyos a colectivos vulnerables.

Los dirigentes de la entidad han destacado que el Plan Estratégico terminado este año ha arrojado "un grado de cumplimiento muy elevado, del 95%" y han destacado la renovación generacional de más del 50% del equipo directivo. Respecto a la nueva planificación, se ha visto condicionada por el volátil contexto internacional, marcado por la guerra de Irán. Pese al grado de incertidumbre existente, el presidente de Caixa Ontinyent ha rebajado por el momento el impacto negativo del conflicto en la economía valenciana y ha destacado el alto grado de solvencia del sistema financiero y los buenos indicadores macroeconómicos frente al fantasma de una posible estanflación vaticinada desde algunos sectores económicos.

"Aunque cada día es diferente, no deberíamos alarmarnos mucho. No creemos que los intereses suban mucho como para haya cambios drásticos. La inflación es inferior a la que había con la guerra de Ucrania y con las renovables y el gas estamos un poco más al margen de la crisis petrolera", ha señalado Pla.

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Desde la entidad también han dibujado un escenario del mercado de la vivienda diferente al de la burbuja de 2006, pese al incremento de la inversión en este sector. "Analizamos bien los proyectos, apostamos por constructores locales y promociones de tamaño medio para ayudar a personas a comprar su primera vivienda", ha indicado Sanfélix, que ha dicho que 2025 ha sido un "buen año en la financiación de viviendas para jóvenes", gracias a las ayudas del ICO y del Instituo de Finanzas. Pese a ello, ha pedido cambios a nivel estatal para paliar el problema de la vivienda.