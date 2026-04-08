Una vela encendida causa un incendio en una vivienda de Ontinyent

Ocurrió el pasado durante la madrugada del pasado sábado 4 al domingo 5 de abril, en una vivienda ubicado en el diseminado de Ontinyent. Una vela encendida causó un incendio en una casa, afectando sobre todo a la buhardilla de la residencia. Las fuentes consultadas explican que los primeros avisos se recibieron minutos antes de las cuatro de la mañana y en la vivienda se encontraban un hombre y tres mujeres, que pudieron salir sin problemas.

Así, varias patrullas de la Policía Local de Ontinyent fueron desplazadas a la zona, junto a tres dotaciones de Ontinyent y Xàtiva y sargento de Alzira tras ser avisados por el 112. Desde el Consorci de Bombers han confirmado a Levante-EMV que "el incenhdio se declaró a las 03:47 h de la madrugada del sábado al domingo, donde actuaron tres dotaciones de Ontinyent y Xàtiva y sargento de Alzira. Finalizaron los trabajos a las cinco de la madrugada".

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Más actuaciones

A su vez, los bomberos también actuaron durante la madrugada del miércoles 1 al jueves 2 de abril por un Incendio registrado en una vivienda ubicada en Ontinyent. El aviso se recibió a las 4:37 horas y actuaron dos dotaciones de bomberos de Ontinyent. El incidente se localizó en una casa emplazada la Calle de les Eres y no había nadie en su interior.