Xàtiva acogerá del 16 al 18 de abril la segunda edición de las Jornadas Socarradas de Guitarra

Xàtiva volverá a llenarse de los sonidos de la guitarra esta primavera con la celebración de la segunda edición de las Jornadas Socarradas de Guitarra, que tendrán lugar del 16 al 18 de abril de 2026 en diversos espacios culturales emblemáticos de la ciudad y que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva.

Tras el éxito de su primera edición, el festival regresa con una propuesta artística consolidada, situando su ciclo de conciertos como eje central de una celebración vibrante de la guitarra en toda su diversidad expresiva.

El festival se inaugurará el jueves 16 de abril a las 19:30 h en el claustro de l’Almodí, donde el guitarrista británico Jonathan Ross Parkin, actualmente residente en Xàtiva, ofrecerá un recital que refleja tanto su trayectoria internacional como su vínculo con la ciudad. El programa incluirá música de su disco debut Alba Nova, así como obras de compositores reconocidos del repertorio de guitarra clásica, ofreciendo al público una experiencia íntima y evocadora.

El viernes 17 de abril a las 19:30 h, el Centre Cultural de Xàtiva (CCX) acogerá un cambio de registro con el concierto del guitarrista de jazz Carlos Medina. Conocido por su voz propia dentro de la escena jazzística contemporánea, Medina interpretará piezas de su último trabajo El salt del Cavall, junto con una selección de estándares del jazz. Este concierto promete una velada dinámica y atractiva que pone en valor la versatilidad de la guitarra más allá de la tradición clásica.

El festival se clausurará el sábado 18 de abril a las 12:30 h con un evento muy especial en la Ermita de Sant Feliu. La guitarrista galardonada Sara Guerrero presentará el estreno de su nuevo proyecto, Platero, ¿y yo?, en colaboración con la narradora Nuria Miguélez. Esta propuesta única combina la música española para guitarra con la poesía de Juan Ramón Jiménez, creando una experiencia multidisciplinar que une literatura y música en uno de los espacios más icónicos de Xàtiva.

Paralelamente al ciclo de conciertos, las Jornadas Socarradas de Guitarra ponen un énfasis especial en la vertiente educativa y en la participación de la comunidad, ofreciendo una programación de actividades destinada a guitarristas de todas las edades y niveles. El viernes 17 de abril a las 11:00 h, la Casa de Cultura acogerá un concierto didáctico dirigido a público escolar, a cargo de la Orquestra de Guitarres Andantino, con el objetivo de acercar el mundo de la guitarra a los más jóvenes de una manera accesible y participativa.

La programación educativa se completa con talleres especializados y clases magistrales impartidas por músicos profesionales. El mismo viernes 17 de abril a las 17:00 tendrá lugar un taller de improvisación, mientras que el sábado por la mañana, de 09:00 a 12:00 h, se ofrecerán sesiones dedicadas a la guitarra blues y a la guitarra tradicional valenciana, aportando una visión enriquecedora tanto de las músicas contemporáneas como de las raíces propias.

Con una programación cuidadosamente diseñada y una clara apuesta por la formación, las Jornadas Socarradas de Guitarra se consolidan como un evento cultural de referencia, invitando al público no solo a disfrutar de conciertos de alto nivel, sino también a profundizar en el arte de la guitarra.

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Para más información, pueden contactar a través de jornadessocarrades@gmail.com o visitar la web del festival mediante el código QR disponible en los materiales promocionales.