Xàtiva presenta la 5º edición del DID 2026, una muestra intergeneracional para celebrar el Día Internacional de la Danza

El Ayuntamiento de Xàtiva y el Instituto de danza educocreativa y social presentan la quinta edición del DID 2026, una muestra de danza intergeneracional para celebrar el Día Internacional de la Danza.

El Día Internacional de la Danza (29 de abril) se organiza desde 1982 por la UNESCO–Consejo Internacional de la Danza CID, que convoca la realización de eventos relacionados con la danza a escala mundial.

El programa DID 2026, que tendrá lugar en el Gran Teatre, consta de una función escolar DID 2026 que se celebrará el 29 de abril a las 10:30h, y de dos funciones para público general que tendrán lugar los días 30 de abril a las 20h y 1 de mayo a las 19h. La actuación consistirá en una muestra de danza intergeneracional de artes escénicas con más de 100 participantes (de edades comprendidas entre los 9 y los 77 años) en escena, bajo la dirección artística, escénica y dramaturgia de Cristina Puchades y la dirección musical de Gaspar Nadal.

Estas actuaciones cuentan con la colaboración de Innovatori de Moviment, Estudi AH, el Conservatorio Profesional Municipal Lluís Milan de Xàtiva, el Conservatorio Superior de Danza de Valencia Nacho Duato, la Escuela de Arte Superior y Diseño de Alcoy y el IES Vicente Gandía de Castelló (Ribera Alta). Las entradas se podrán adquirir a partir de mañana jueves a las 12h, al precio de 5 euros, tanto en la página web del Gran Teatre como en taquilla (de 12 a 14 y de 17 a 19h).

El Instituto de danza educocreativa y social es una organización que desarrolla proyectos para la promoción, formación e investigación en el ámbito de la danza en la sociedad. Además, coordina el Estudio de danza ubicado en Xàtiva, centro inscrito en la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana, que ofrece diferentes programas educativos dirigidos a un alumnado intergeneracional, creando comunidad a través del arte y apostando por la unión de las diferentes expresiones artísticas. También es la sede de la compañía joven Innovatori de Moviment, colaboradora habitual en proyectos artístico-educativos, sociales y benéficos.

El Ayuntamiento incluye en su programación este espectáculo, ANIMÀLIC, y apoya diferentes iniciativas que tienen como objetivo dar a conocer y difundir la danza como expresión artística y cultural.

DID 2026 en el GRAN TEATRE DE XÀTIVA: ANIMÀLIC

El ser humano, a menudo, se aleja de aquello que no reconoce como propio y pierde la conexión con otras formas de vida y con la naturaleza que le rodea. En este proceso, se diluye la conciencia de que todos los seres comparten la capacidad de sentir, de vivir y de estar en el mundo.

A través de la danza, se propone un viaje poético y sensorial hacia la conciencia ecológica y emocional. El movimiento, el instinto y la comunicación corporal se convierten en lenguajes compartidos entre seres humanos, animales y naturaleza: el gesto, el ritmo, la mirada y la escucha nos conectan más allá de las palabras.

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Abrimos un espacio para mirarnos desde la naturaleza, reconectar con nuestra parte más instintiva y viva, y comprender que formar parte de este planeta implica también cuidarlo, respetarlo y habitarlo con cariño.