Canals vive una nueva edición de la Feria Comercial

La concejalía de Promoción Socioeconómica del Ayuntamiento de Canals ha preparado una nueva edición de la Feria Comercial, la segunda de este año, que tendrá lugar los días 18 y 19 de abril.

La avenida Vicente Ferri acogerá una vez más esta iniciativa que busca fomentar las compras en negocios locales y dar a conocer a los vecinos y vecinas la oferta existente de empresas relacionadas con el sector servicios.

La Feria Comercial de Canals es una de las citas más importantes del sector en la comarca de La Costera, y atrae en cada edición un alto nivel de participación tanto de negocios y entidades como de público, ya sea de Canals o de los pueblos vecinos.

Cerca de 40 estands de comercios, asociaciones y empresas de servicios presentarán estos dos días sus productos, ofertas y promociones existentes al mismo tiempo que mayores y pequeños disfrutarán de un ambiente festivo donde la música y las actuacions serán coprotagonistas de la jornada, que empezará el sábado a las 10:00 h de la mañana.

Los más pequeños y pequeñas pasarán un rato divertido con los talleres infantiles donde disfrutarán de actividades como pintacaras o globoflexia a cargo de Fem Escola. Las asociaciones locales AFA Canals y ASCADIS ofrecerán varios talleres de manualidades, así como com la Asociación Musical Canalense y la Brass Band AMC.

Además, los clubes deportivos el Club de Baló a Mà y el Club de Baloncesto La Foguera estarán presente los dos días en la feria ofreciendo talleres prácticos a quienes acudan.

En cuanto a las actuaciones, a las 12:00h el club deportivo canalense Do Chang, con casi 50 años en el mundo deportivo local, realizará una exhibición de gimnasia rítmica y masterclass.

A las 14:00 h tendrá lugar la tercera edición de la Muestra popular de arroz al horno que organiza la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Canals (ASSOCIEM). La primera edición atrajo a un gran número de vecinos y vecinas que pudieron disfrutar de sus dotes culinarias. Un año más, la Avenida Vicente Ferri acogerá una nueva edición de esta Muestra.

A las 18:00h el Centro Deportivo y Escuela de Danza Ballart llevará a cabo una exhibición deportiva. Y cerrará la primera jornada de la feria el grupo de Brass Band de la AMC a las 20:00h.

El domingo 19 de abril la feria empezará a las 10:00h de la mañana. Una hora más tarde, tendrán lugar los talleres infantiles a cargo de Fem Escola.

La feria concluirá con una batucada de la mano de la Asociación Musical Canalense recorriendo todos los stands.

“Estamos muy contentos con la buena acogida que cada año tiene la Feria Comercial de Canals. Es una gran oportunidad para el comercio local acercar los productos a la ciudadanía. Además, también tiene cabida otra serie de actividades dirigidas al público infantil como talleres o exhibición de clubes deportivos locales donde además de conocer el club también pueden participar y pasárselo bien. También aprovechamos para que sea un escaparate para las asociaciones más solidarias como Canals contra el Cáncer, AFA o ASCADIS para poner de relieve su importancia dentro de la localidad”, comenta el alcalde de Canals, Nacho Mira.

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La Feria Comercial de Canals, con más de 10 años de historia y una periodicidad bianual, es todo un referente en el territorio en cuanto al fomento de la economía local.