El cierre de quirófanos en el hospital de Ontinyent llega a les Corts

El grupo municipal Compromís por Ontinyent ha trasladado, a través del diputado de Compromís en las Corts, Jesús Pla, unas preguntas parlamentarias dirigidas al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, "ante el cierre de tres de los cuatro quirófanos del Hospital General de Ontinyent después de una reciente filtración de agua en una sala próxima, que ha provocado que queden inutilizados". El portavoz de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, ha explicado que "esta petición de información tiene como objetivo que la Consellería agilice las gestiones y explique con detalle la situación ocurrida, el calendario concreto previsto de cierre de los quirófanos, las soluciones a esta situación, y toda la información disponible sobre el estado de la infraestructura y el riesgo de nuevas filtraciones u otras incidencias". Calabuig también ha lamentado que "mientras se interrumpe este servicio en el actual Hospital, el nuevo centro hospitalario continúa sin estar abierto completamente. Por eso, también se incorporan preguntas sobre la fecha definitiva de apertura y la previsión de personal, servicios y recursos".

En palabras de Nico Calabuig, "la sanidad pública de Ontinyent y la Vall d'Albaida continúa acumulando problemas. Tal como hemos conocido a través de los medios de comunicación y hemos podido contrastar, tres de los cuatro quirófanos del Hospital General de Ontinyent han quedado inutilizados después de una filtración de agua, provocando el desplazamiento de los partos y las operaciones quirúrgicas urgentes a Xàtiva, así como el aplazamiento de otras intervenciones. Una vez más, los servicios sanitarios de nuestra ciudad se ven afectados por interrupciones y dificultades, mientras tenemos un nuevo Hospital que todavía no está a pleno rendimiento después de las sucesivas promesas de apertura que ha incumplido la Generalitat Valenciana en estos últimos años. De hecho, también hemos conocido las denuncias del equipo de enfermería del Hospital en este sentido”.

Calabuig ha señalado que “ante la interrupción del servicio de quirófano, desde Compromís per Ontinyent hemos estado trabajando conjuntamente con nuestro diputado en las Corts, Jesús Pla, y hemos registrado unas preguntas parlamentarias dirigidas al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para trasladar de manera directa al gobierno de la Generalitat la necesidad de resolver esta problemática urgentemente”.

Por su parte, el diputado Jesús Pla ha explicado que “en primer lugar, queremos conocer con detalle la situación ocurrida y cuál es la duración real de la interrupción de este servicio, puesto que no se ha concretado una fecha exacta. Esto es fundamental, porque el Hospital tiene que recuperar lo más pronto posible su funcionamiento normal y la Consellería tiene que movilizar los recursos necesarios para conseguirlo. Así mismo, también preguntamos sobre las soluciones previstas y todas las posibilidades que se han contemplado. Una vez más, parece que la única respuesta de la Consellería ha sido derivar los casos a Xàtiva, pero Ontinyent y la Vall d'Albaida merecen más soluciones, y exigimos que sean más ambiciosas. Además, también queremos saber con detalle el estado de la infraestructura del Hospital, tanto las instalaciones que pueden haber quedado afectadas por la filtración, como el estado general de las conducciones de agua y otros sistemas. En este sentido, también reclamamos toda la información disponible respecto al riesgo de nuevas filtraciones u otras incidencias”.

“Además, en el escrito también preguntamos cuál es la fecha de apertura definitiva prevista para el nuevo Hospital de Ontinyent, visto el incumplimiento reiterado de los compromisos de apertura anunciados en los últimos años por el actual Consell de la Generalitat. Por último, también solicitamos información sobre el estado de las gestiones para garantizar una dotación completa de personal, servicios y recursos que haga posible la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital con todas las garantías y en el plazo más breve posible”, ha subrayado Pla.

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Nico Calabuig ha concluido remarcando que “haremos seguimiento de las respuestas y continuaremos exigiendo implicación y recursos a la Consellería de Sanidad. La gente de Ontinyent y la Vall d'Albaida merecemos unos servicios sanitarios públicos y de calidad, como ya dijimos alto y claro esta misma semana en la concentración impulsada por la Coordinadora de Pensionistas. Tenemos un nuevo Hospital que no funciona por completo, mientras en esta legislatura ya se suceden tres años de promesas de apertura incumplidas por parte de Carlos Mazón, Pérez Llorca y Jorge Rodríguez. Merecemos soluciones de manera urgente, y no aceptaremos perder más servicios”.