Detenidos los "ladrones" de cobre que actuaron en Montaverner y l'Olleria tras identificar sus coches en chatarrerías

La Guardia Civil ha detenido a 23 personas por robar cobre en cinco operaciones desarrolladas en diferentes zonas de la provincia de Valencia. El operativo empezó después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento de que se había sustraído el cableado de cobre de las farolas del polígono industrial de “La Cava” en la localidad de Montaverner. Posteriormente, también se tiene conocimiento de unos hechos de idéntica naturaleza en el polígono industrial de “El Carrascot” en L’Ollería y también nuevamente en Montaverner.

Tal y como contó Levante-EMV, los hechos se repitieron varias veces en las localidades de la Vall d'Albaida.

Así, desde la Benemérita han confirmado que "gracias a las imágenes de seguridad se logró identificar un vehículo que podría estar siendo utilizado por los autores de los hechos. Además, gracias a las inspecciones realizadas en los centros de recuperación (conocidos popularmente como chatarrerías), se lograron confirmar dos vehículos empleados por los autores en los hechos. En estos centros de recuperación no se les compra el cobre al no poder demostrar los autores de los hechos su procedencia lícita".

"Gracias a la comunicación policial, se detectó por los componentes del equipo ROCA de Ibi (Alicante), numerosas ventas de cobre en su demarcación. Es en ese momento cuando se logra determinar la identidad completa de las siete personas responsables de estos robos del cableado del alumbrado público. Estos mismos autores ya habían sido detenidos por hechos similares ocurridos en varios municipios de La Vall d’Albaida durante 2025", prosiguen las mismas fuentes.

Y añaden que "los autores de los robos siempre empleaban la misma estrategia: accedían a los polígonos industriales, levantaban las arquetas y cortaban el cableado. Ataban después estos cables a un vehículo y tiraban de él para extraerlo en su totalidad. Lo cargaban en el vehículo y posteriormente trataban de venderlo".

Por estos hechos se ha detenido a trece personas, dos mujeres y once hombres, de entre 21 y 42 años de edad y nacionalidad española. Se les imputan varios delitos de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal. También se ha investigado a dos hombres de 26 y 42 años de edad y nacionalidades española y marroquí por un delito de receptación (adquirir bienes robados).

Varios de estos individuos fueron detenidos en otras dos ocasiones por otros hechos de idéntica naturaleza que sucedieron con posterioridad.

Pudieron ser recuperados 74 kilogramos de cable de cobre.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Xàtiva.

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Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ontinyent, Plaza número 1, 3 y 4.