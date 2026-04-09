La diputación termina las obras del Camino Real de Gandia que conecta la Vall d’Albaida y la Safor desde Ontinyent

La Diputación ha culminado las obras de mejora del Camino Real de Gandia a su paso por Ontinyent. Tras cinco meses de trabajos en un tramo de cerca de dos quilómetros en términos de Ontinyent y Agullent, el área provincial de Carreteras que dirige Reme Mazzolari ha entregado la obra al consistorio de la capital de la Vall, con una inversión final de 400.000 euros de la que se encarga Diputación. El mantenimiento de la vía corresponde a los ayuntamientos de Ontinyent y Agullent.

En el cruce del Camino de la Font y la CV-6640, más conocida como Camino Real de Gandia, la vicepresidenta Mazzolari ha destacado “la importancia de estos caminos de interés territorial y titularidad municipal, en los que la Diputación ha decidido invertir cuando se trata de vías que vertebran el territorio y son muy utilizadas por las vecinas y vecinos de nuestras comarcas”. Es el caso del Camino Real de Gandia, “un trazado que conecta dos comarcas y más de sesenta municipios, y que además de presentar una importante afluencia de tráfico incluye el acceso a una zona industrial”, añade Mazzolari.

La responsable de Carreteras ha estado acompañada en la capital de la Vall por la vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, y el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, quien ha agradecido la implicación provincial en “la dignificación de una vía muy utilizada tanto en desplazamientos entre comarcas como en el acceso al polígono”. Rodríguez ha puesto en valor “la agilidad de los trabajos, en un proyecto que se aprobó en octubre de 2024, se licitó durante 2025 y se ha acabado de ejecutar a principios de 2026, poniendo en servicio un camino mucho más seguro para los centenares de usuarios que transitan por él cada día”.

En palabras de la vicepresidenta Enguix, diputada por la Vall d’Albaida, “la mejora del Camino Real de Gandia era una actuación largamente demandada en la comarca, al tratarse de una vía que tiene un uso muy intensivo y que en algunos puntos estaba muy desgastada”. Para la responsable provincial de Cooperación y Comarcalización, “la mejora en el Camí Real completa los trabajos realizados por el Ayuntamiento con una ayuda del IVACE, desde la empresa Lurbel hasta la rotonda del polígono, y es una gran noticia para todas las personas que lo utilizan a diario y que van a agradecer la comodidad del trayecto”.

Las vicepresidentas Enguix y Mazzolari han coincidido a la hora de destacar la mejora del Camino Real de Gandia como “ejemplo de colaboración entre instituciones para mejorar la vida de los ciudadanos”. En este caso concreto, “una institución supramunicipal como la Diputación realiza una inversión y repara un camino que mantendrán los ayuntamientos de Ontinyent y Agullent, lo que demuestra la eficacia del trabajo conjunto de tres administraciones al servicio de las personas que habitualmente realizan este recorrido”.

Humanización de la red viaria

La obra entregada este jueves a Ontinyent es el paradigma del Plan de Caminos de Interés Territorial de la Diputación, que ha empezado a ejecutarse en la presente legislatura tras las peticiones de los municipios y el estudio realizado por los técnicos de Carreteras. “La intención es mejorar la red de caminos públicos en paralelo a las actuaciones en una red viaria provincial con cerca de 2.000 quilómetros de vías”, explica Reme Mazzolari, quien ve en el Camino Real de Gandia “la definición perfecta de esos caminos que comunican municipios y comarcas y facilitan el acceso a zonas industriales o de ocio; recorridos que estamos mejorando con el objetivo de humanizar el concepto de carreteras”.

La diputada de Carreteras ha hablado también de las prácticas sostenibles que está introduciendo el área que dirige, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los trabajos. “Esta actuación es una de las primeras en las que se utilizan materiales para reducir la huella de carbono, que es otra de las claves en ese proceso de humanización de las carreteras hacia el que nos dirigimos desde la Diputación, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”, apunta Mazzolari.

Las prácticas sostenibles a las que se refiere Reme Mazzolari tienen que ver con el conocimiento, control y seguimiento de los gases de efecto invernadero generados directa e indirectamente por la obra, en todos los aspectos que conforman la ejecución de una carretera, desde las mezclas bituminosas en el asfaltado hasta la señalización vertical y los elementos prefabricados.

Desde Ontinyent, los vecinos muestran su satisfacción por la culminación de unas obras muy esperadas en un camino de uso frecuente. Enrique Bonilla califica con un diez la actuación entre las distintas administraciones, mientras Merche Pastor recuerda el reventón a causa del estado del firme que acabó con su vehículo en la cuneta: “reparar el camino era una necesidad que veníamos expresando desde hace tiempo los que lo usamos, y ver cómo ha quedado nos da mucha tranquilidad”, asegura esta vecina de Ontinyent.

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Las obras recientemente finalizadas y financiadas por la Diputación, que han consistido en el refuerzo del firme para corregir deformaciones y grietas en el pavimento, así como la mejora del drenaje con cunetas de plataforma de hormigón y marcas viarias que mejoran la visibilidad, se extienden desde la rotonda del polígono industrial ‘El Pla’ de Ontinyent hasta la conexión con la vecina localidad de Agullent. El camino es una vía pecuaria interrumpida por cruces, fundamental para la conexión entre las comarcas del interior y la costa.