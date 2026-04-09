Empapelan de nuevo varias calles del centro de Xàtiva con carteles de "busco piso"
La subida de precios en el mercado inmobiliario ha propiciado la aparición de mensajes fotocopiados con números de contacto que podrían ser de firmas que buscan saltarse los cauces habituales
Es una situación que se vive de forma periódica en grandes y pequeños municipios. El alza de precios registrada en un mercado inmobiliario asfixiado en el que la demanda supera claramente a la oferta causa que aparezcan "agentes" que se saltan algunas de las normas no escritas más elementales e intentan aprovecharse de las rendijas del sistema. Así, en ciudades como Xàtiva u Ontinyent -o en otros municipios de las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés- pueden aparecen de un día para otro una serie de carteles fotocopiados empapelando las paredes de varias calles en los que un posible comprador -o compradora- se ofrece como interesado en los pisos de la zona.
Solamente se identifica con un nombre neutro y un número de teléfono móvil al que puede llamar todo aquel interesado en vender. En este caso se trata de "Amparo" y haciendo una búsqueda en Google del número publicitado saltan las alarmas. El mensaje es neutro: "Necesito comprar piso o casa por la zona", aunque todos los indicios apuntan que no es tan "inocente" como parece. Así, residentes de municipios de Almenara, Algemesí o l'Alcúdia de Crespins han publicado mensajes de alerta en redes sociales sobre la aparición de los carteles que se están viendo ahora en la capital de la capital de la Costera con el mismo número de teléfono, aunque con nombres diferentes. Todo apunta a una firma inmobiliaria que quiere saltarse los cauces habituales. O, en el peor de los casos, podría tratarse de un intento de posibles ocupaciones viviendas: publican los carteles y buscan que les llamen para identificar las casas vacías o sin uso para luego entrar en ellas.
Subarriendo de habitaciones
Otra de las consecuencias de la actual escalada de precios del mercado inmobiliario es la aparición de prácticas que hasta hace poco solamente se daban en las grandes ciudades. Así, en Xàtiva y Ontinyent ya hay firmas inmobiliarias que están ofreciendo el subarriendo de habitaciones. O están llamando a propietarios de pisos para que estudien aprovecharse de este escenario. La situación causa que haya pisos donde los moradores se multiplican, ya que sus dueños aceptan el cobro de varios alquileres para maximizar beneficios. Este tipo de prácticas no están muy controladas y causan un trasiego constante de ocupantes en los pisos.
Todo lo que ocurre está causado por la tensión que vive el mercado. Una búsqueda simple confirma que en Xàtiva el precio más habitual de alquiler ya está en unos 700 euros. Actualmente, hay dos viviendas por debajo de ese precio. Una pequeña (40 metros cuadrados) cuyo anuncio lleva unos días colgado por parte de una inmobiliaria. Por otra parte, un particular alquilar por 600 euros al mes una casa mucho más grande (143 metros cuadrados) en la zona del Collar de la Paloma. En Ontinyent los precios son más bajos, con alquileres que oscilan en un mínimo de 500 euros.
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