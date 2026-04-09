Fractura en el PP de Vallada: un exdirigente se pasa a Vox tras ser apartado de la nueva gestora

El que fue cabeza de lista del Partido Popular de Vallada en las elecciones municipales de 2019, Juan Bautista Torres Verderguer, ha formalizado su baja como afiliado de esta formación y ha anunciado su incorporación a Vox, después de haber quedado relegado de la nueva junta gestora aprobada por el aparato provincial del PP en febrero.

Hasta ese momento, Juan Bautista había ocupado el cargo de presidente en funciones del partido a nivel local durante alrededor de ocho meses tras la dimisión del anterior designado para dicho puesto. Con anterioridad, el excandidato y exconcejal popular había ejercido como secretario en el organigrama de la agrupación.

Torres Verdeguer asegura que fue "cesado" del cargo a principios de febrero y ha señalado la existencia de "discrepancias" en el seno del PP de Vallada a través de un escrito con el que ha trasladado su decisión a afiliados, militantes y simpatizantes populares en la localidad.

En la citada comunicación, el expresidente expone su valoración sobre la situación interna del partido a nivel local e indica que, en un primer momento, intentó difundir su mensaje a través de un canal orgánico de comunicación, para posteriormente optar por remitirlo de forma individual a los distintos miembros.

Juan Torres Verdeguer, cuando se presentó como candidato del PP en 2019. / Levante-EMV

En el balance de su etapa al frente del Partido Popular de Vallada, Torres Verdeguer afirma que deja la organización "con las cuentas saneadas y en una situación económica positiva, como resultado —según sostiene— de una gestión responsable". Juan Bautista inicia ahora una nueva etapa política en el ámbito municipal de la mano de Vox. Según el exconcejal, esta situación "abre un nuevo escenario político en Vallada", por lo que ha manifestado su voluntad de "continuar trabajando por el municipio".

Junta gestora

Desde el PP de Vallada sostienen que el exregidor asumió la presidencia del partido en funciones tras la marcha del anterior ocupante del puesto, lo que obligaba a remodelar el aparato orgánico. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vallada y vicepresidente de la gestora de la formación, Julián Úbeda, niega que haya habido discrepancias, afirma que el clima interno es "tranquilo" y atribuye el paso dado por Torres Verdeguer a una "decisión personal".

Al frente de la junta gestora a la que ha dado luz verde el partido a nivel provincial ha sido nombrado Sergio Sanz. El citado órgano ha asumido las riendas de la formación de forma temporal hasta que se celebre el congreso que alumbrará el organigrama de la nueva junta ejecutiva. Los concejales de la agrupación popular, que conforman la oposición municipal al equipo de gobierno socialista, han sido designados como vocales de la gestora.

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Juan Bautista Torres fue el cabeza de lista del PP de Vallada en los comicios de 2019, cuando tomó posesión como concejal del consistorio. En 2023 no formó parte de la candidatura de los populares.