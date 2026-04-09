Ontinyent organizará reuniones con las personas mayores para "explicar" el nuevo sistema de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Ontinyent pondrá en marcha a partir de la próxima semana un ciclo de 24 reuniones informativas en los barrios para continuar explicando a la ciudadanía el funcionamiento de las novedades en el servicio de recogida de residuos. "Esta nueva tanda de encuentros incluirá sesiones específicamente dirigidas en personas mayores, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y resolver sus dudas de manera próxima y accesible", exponen desde el consistorio.

Desde el área de Medio Ambiente se explica que "este planteamiento responde a una petición realizada por las propias asociaciones vecinales durante el primer ciclo de reuniones informativas desarrollado las últimas semanas". “En las primeras sesiones con comunidades de vecinos y entidades del municipio, varias asociaciones nos trasladaron la conveniencia de organizar encuentros específicos pensados para las personas mayores, que en algunos casos tienen unas necesidades concretas y unas dudas también determinadas”, señalan. En este sentido, se ha diseñado un calendario de más de unas veinte reuniones repartidas entre diferentes barrios de la ciudad a lo largo del mes de abril. "En el caso de Sant Rafel, Sant Josep y el Llombo, barrios con una población más numerosa, las sesiones se han planteado específicamente para personas mayores de 65 años o para colectivos vinculados a centros de mayores. En la Vila y en el Poble Nou, en cambio, las reuniones estarán abiertas a vecindario en general, atendiendo a las características de estas zonas", concentran las mismas fuentes municipales.

Según se explica desde el Ayuntamiento, “el objetivo es que todas las personas puedan entender con claridad como funcionará el nuevo sistema, pero especialmente aquellas que pueden tener más dificultades para acceder a la información a través otros canales. Por eso, estas reuniones se plantean con un formato más próximo, que permite explicar el servicio con calma y responder todas las preguntas que puedan surgir”. Además, también habrá reuniones con vecindario del diseminado en la Sala Gomis, que incluirán una visita al área de aportación ubicada en la Avenida Benicadell, muy cerca de este espacio.

"Estos encuentros forman parte del proceso informativo previo a la implantación progresiva del nuevo sistema de recogida, que adapta el modelo tradicional lleva a puerta a las nuevas exigencias normativas en materia de gestión de residuos. Tal como se explicó en las primeras sesiones informativas, el funcionamiento general continuará basándose al bajar los residuos a la puerta de casa, pero cada fracción tendrá que sacarse el día que corresponda según el calendario establecido", prosiguen desde el Ayuntamiento de Ontinyent.

Desde el consistorio se destaca que el proceso de información a la ciudadanía continuará en las próximas semanas con nuevas iniciativas. “Estas reuniones de abril son un paso más dentro de un proceso informativo que queremos que sea progresivo y adaptado a cada realidad. Después de este calendario, en el mes de mayo convocaremos una nueva ronda de encuentros abiertos al conjunto de la ciudadanía”, explican. En esa fase, las convocatorias se realizarán atendiendo al censo de los colegios electorales del municipio, en lugar de organizarse estrictamente por barrios, con el fin de facilitar una mayor participación del conjunto del vecindario.

Calendario de reuniones informativas del mes de abril

-Poble Nou

Miércoles 15 de abril, 12:30 h – La Casa del Delme

Jueves 16 de abril, 19:00 h – La Casa del Delme

Miércoles 22 de abril, 11:30 h – La Casa del Delme

Lunes 27 de abril, 11:00 h – La Casa del Delme

-La Vila

Miércoles 15 de abril, 10:30 h – Palau de la Vila

Lunes 20 de abril, 19:00 h – Palau de la Vila

Jueves 30 de abril, 12:00 h – La Casa del Delme

-Sant Rafel

Viernes 17 de abril, 12:30 h y 17:00 h – Casa de Cultura del barrio (mayores de 65 años)

Viernes 24 de abril, 11:30 h – Casa de Cultura del barrio (mayores de 65 años)

Martes 28 de abril, 11:00 h – Local UDP (personas usuarias de la UDP)

Martes 28 de abril, 18:00 h – CEA Sant Rafel (mayores de 65 años)

Jueves 30 de abril, 18:00 h – CEA Sant Rafel (mayores de 65 años)

-El Llombo

Miércoles 15 de abril, 17:00 h – Centro Cívico (mayores de 65 años)

Jueves 16 de abril, 12:00 h – Centro Cívico (mayores de 65 años)

Miércoles 29 de abril, 17:00 h – Centro Cívico (mayores de 65 años)

-Diseminado

Martes 21 de abril: a las 17 h y a las 19 h – Sala Gomis

Miércoles 22 de abril: a las 17 h y a las 19 h – Sala Gomis

Jueves 23 de abril: a las 10 h y a las 12 h – Sala Gomis

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Sábado 25 de abril: a las 10 h y a las 12 h – Sala Gomis