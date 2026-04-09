La Plataforma Republicana de Ontinyent coordina un abril reivindicativo

La Plataforma Republicana de Ontinyent ha presentado la programación de actos del "Abril Republicano". Exponen que se trata de "una iniciativa que cada año reivindica los valores de libertad, justicia social, igualdad y progreso, así como la necesidad de avanzar hacia un modelo de estado republicano".

"Este año, en el marco del 95 cumpleaños de la proclamación de la Segunda República, destaca la importancia de mantener viva la memoria democrática y recordar aquellas personas que defendieron estos ideales, muchas de ellas con su propia vida", añaden. También argumentan que "en este sentido, también han remarcado la vigencia de aquel proyecto transformador ante los retos actuales".

Desde la organización señalan que "el contexto actual, marcado por el incremento del militarismo y el gasto en armamento, tiene consecuencias directas también en el ámbito local, al reducir los recursos destinados a los servicios públicos y a las necesidades de la mayoría social". Por eso , defienden la paz "como un derecho fundamental y apuestan por una movilización social que sitúe el bienestar de la ciudadanía en el centro de las políticas".

La Plataforma subraya que "estas dinámicas globales afectan directamente la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de Ontinyent, especialmente en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales o el acceso a la vivienda". En este sentido, reivindican "la necesidad de políticas públicas que garanticen derechos básicos y ponen freno a las desigualdades".

En cuanto a la programación, el sábado 11 de abril de 2026 tendrá lugar a las 12.00 horas un homenaje a los «13 de la corda» en el cementerio municipal. Posteriormente, se ha organizado una comida de hermandad y, a las 17.00 horas, una ruta de memoria democrática con el recorrido de las «Piedras Stolpersteine» de la ciudad a cargo de Joan Torró.

El martes 14 de abril de 2026, jornada central de la conmemoración, empezará con un almuerzo de hermandad al Parque de San Rafel. A las 12.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, se realizará la lectura del manifiesto republicano para reivindicar la Tercera República, "en el mismo lugar donde el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República".

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Además, la Plataforma Republicana ha avanzado que "durante los meses de abril y mayo se realizarán dos presentaciones de libros de actualidad política e histórica con la participación de sus autores, actividades que serán anunciadas próximamente. Con esta programación, la Plataforma Republicana de Ontinyent reafirma su compromiso con la memoria democrática, la paz y la defensa de los derechos sociales, a la vez que hace un llamamiento a la ciudadanía a participar en las actividades", apostillan.