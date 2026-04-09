Raimon se resigna ante la postura del Consell sobre el CRAC: "No es razonable"

Mucho ha llovido desde aquel 30 de octubre de 2021 en el que se escenificó en Xàtiva la primera reunión de la fundación «Raimon y Annalisa», creada para gestionar la futura donación del legado del cantautor a su ciudad natal y para la construcción del Centre Raimon d’Actitivitats Culturals (CRAC).

En aquel momento, la Generalitat, la diputación y el ayuntamiento iban de la mano. No en vano, los tres organismos políticos estaban en manos del PSPV. Ahora, casi un lustro después, la situación es bien distinta. Tal como adelanto Levante-EMV ayer, la Generalitat ha solicitado de forma oficial al consistorio la extinción del convenio firmado para la ejecución del CRAC, pidiendo además que se le devuelvan 400.000 euros.

El CRAC lleva varios años de retraso. Y las obras aún no han comenzado, pese a que la última previsión lanzada desde el ejecutivo municipal apuntaba a finales del año pasado. Sin embargo, el ayuntamiento ha pedido recientemente un crédito de casi 4 millones de euros en el que entra una partida de más de 2 millones para este equipamiento cultural. Puede ser el empujón final para iniciar las obras, a falta de la financiación complementaria procedente de otras administraciones. El CRAC parece hacer entrado en la arena política, en un debate enconado. No es la primera vez que el PP muestra su recelo con Raimon. No en vano, en la época de Alfonso Rus estuvo muchos años sin poder «cantar en casa».

El cantautor atendió ayer a este diario y analizó la última decisión del Consell: «La última vez que me preguntaron algo similar ya lo dije: Ja s’ho faran, no sé qué más decir. Es cierto que no me parece razonable, pero no es la primera vez. Yo ya tengo 85 años, son muchos. Ya me hicieron algunas de estas, otras no porque no pudieron. Ante estas situaciones no puedes hacer mucho», expresó. Consultado sobre el retraso de las obras del CRAC, comentó que «estaría bien verlo en funcionamiento, eso está claro. O ver el inicio de las obras. Es cierto que habría una parte de satisfacción personal, para qué negarlo, pero creo que también es un proyecto importante para la ciudad». Y es que han pasado años desde que se hiciera público que Raimon y Annalisa han decidido donar sus bienes a la capital de la Costera: «Yo soy un hijo de Xàtiva, si no me comportara así sería un desagradecido, un ‘fill de puta’ hablando mal. Xàtiva es mi pueblo, mi casa. De allí es mi familia, allí me crié. Ha sido el nido donde nací, siempre he mantenido contacto con su gente».

Nuevo convenio

Desde la Conselleria de Presidencia, por su parte, aclararon ayer que van a plantear otro convenio al ayuntamiento «con la misma financiación», pero alejándose de la Fundación «Raimon y Annalisa». Desde la Generalitat aclaran que no se oponen "en ningún caso" a la rehabilitación del convento de Santa Clara de Xàtiva, sino "al planteamiento del convenio y de las leyes de presupuestos que vinculan el destino de dicho inmueble rehabilitado como sede de una fundación privada".

«El problema del convenio no era la restauración del inmueble, sino que esta quedaba condicionada a un elemento ajeno a la propia obra, la constitución y funcionamiento de una fundación», prosiguen las mismas fuentes.

Consultados sobre los 400.00 euros que exigen al consistorio, exponen que «de hecho, el propio diseño del convenio implicaba que, en caso de no materializarse esa Fundación, el ayuntamiento se vería obligado a reintegrar los fondos públicos invertidos por la Generalitat». «A esta cuestión se suma el incumplimiento de los plazos de ejecución, ya que, tras más de cuatro años, no se han iniciado las obras previstas», amplían.

«Desde la Dirección General de Administración local se mantiene la voluntad de colaborar en la recuperación del convento de Santa Clara, pero desde un planteamiento distinto: un proyecto viable, centrado en la rehabilitación del espacio y desvinculado de cualquier obligación ligada a entidades privadas», apostillan.

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Junto al CRAC, en Santa Clara también iba a situarse el Palacio de Justicia, otro proyecto tumbado por el actual Consell.