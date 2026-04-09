¿Sabes cuando salen a la venta las entradas del último concierto de la Fúmiga en Xàtiva?
El grupo de Alzira participará en la Nit Jove de la Fira, que tendrá lugar el 15 de agosto
Han pasado unos meses desde que en octubre del año pasado el grupo La Fúmiga anunciara su adiós a los escenarios en 2026. Los fans no han dudado a la hora de reservar entradas para los diferentes conciertos que tienen preparados en esta gira de despedida y en muchos casos los boletos han volado en minutos. Y mañana habrá una nueva oportunidad para adquirir las entradas para uno de estos espectáculos.
El grupo y el Ayuntamiento de Xàtiva han anunciado que el viernes 10 de abril -mañana- a las 12 horas se abrirá el plazo para reservar los tickets.
El concierto de la Nit Jove ha sido uno de los más populares en las últimas programaciones musicales de la Fira. La Fúmiga, Naina y Romantic Dimonio serán los protagonistas este año. La cita está programada para el 15 de agosto.
El propio Ayuntamiento de Xàtiva se ha hecho en sus perfiles oficiales de redes sociales de un vídeo protagonizado por Àrtur Martínez, uno de los cantantes de la formación, en el que adelanta el plazo de adquisición de entradas.
"Amigos y amigas de Xàtiva. Amigos y amigas de la Costera. El día 15 de agosto estamos despidiéndonos de una comarca vecina, de una comarca que queremos. De todos y todas vosotros, con Romàntic Dimoni y Naina. Y ya os podemos decir, que nos lo habíais preguntado mucho, cuando estarán las entradas disponibles. Y es que a partir de mañana, viernes día 10, a las 12, ya podéis pillar las entradas para la Murta, para el 15 de agosto, para Xàtiva. Para un último abrazo en un sitio que nos han hecho muy felices. Nos vemos en agosto, adiós", comenta Martínez.
Cabe recordar que la banda de Alzira ya estuvo hace dos años en la Nit Jove de Xàtiva, con un concierto que también tuvo su parte reinvindicativa.
Como en años anteriores, las entradas para la Nit Jove de la Fira d'Agost de Xàtiva se podrán compart de forma anticipada a través de la plataforma entrada360.com. En la edición 2025, el precio fue de 15 euros. Los conciertos suelen tener lugar en el Espacio Escénico Murta.
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